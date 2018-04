LIVE TMW - Il giorno di Juve-Real: ipotesi 4-4-2. Dentro Barzagli, fuori Matuidi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

18.45 - Due ore all'inizio della sfida tra Juventus e Real Madrid. Questo il tweet con lo spogliatoio bianconero pronto ad accogliere la squadra di Allegri:



18.09 - Dentro Barzagli, fuori Matuidi nel 4-4-2 con Alex Sandro alto a centrocampo. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla formazione della Juventus direttamente da Torino.

La pobabile formazione - Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Douglas Costa, Khedira, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Higuain.

17.45 - L'intervento di Fulvio Collovati, campione del Mondo con l'Italia nell'82, su RMC Sport: "Juventus-Real e Barcellona-Roma, che partite saranno? Le spagnole negli ultimi anni sono arrivate in finale e anche in questa stagione, una tra Real e Barcellona, ci arriverà. La Juventus rispetto ai giallorossi ha qualche carta da giocare in più, perché la squadra di Zidane ha avuto delle difficoltà in campionato, anche a livello difensivo. Il Real Madrid un gol lo prende, i bianconeri invece non devono prenderlo: meglio uno 0-0 che un 2-1. La Roma deve segnare in trasferta, ma senza Nainggolan sarà molto difficile. Bentancur al posto dello squalificato Pjanic? Io avrei preferito l'esperienza di Marchisio".

17.35 - Tramite il suo profilo Instagram, il centravanti della Juventus Gonzalo Higuain ha suonato la carica in vista di stasera contro il Real Madrid valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Andiamo ragazzi. Sono convinto che se andiamo avanti tutti insieme ce la facciamo, non molliamo nulla. Aspettiamo anche la vostra forza, di tutto lo stadio, per trascinarci a questa vittoria".

17.21 - La redazione di RMC Sport ha contattato l'ex ds bianconero, Alessio Secco: "La Juventus ha una consapevolezza importante sulle proprie qualità e riesce a rimanere umile, creando un mix decisivo. Ho dei piacevoli ricordi in una doppia sfida contro il Real Madrid, quando in panchina avevamo Ranieri. Non vedo questo gap tecnico tra Juventus e Real Madrid, ma questa sera servirà cattiveria e determinazione. Ho buone sensazioni. Può essere la serata di Dybala? Credo di sì, mi fido molto delle sensazioni di Del Piero, il quale ha detto che questo sarà l'anno di Dybala".

17.12 - Intervista rilasciata ai microfoni di Gazzetta TV da Alberto Aquilani, centrocampista del Las Palmas: "Juventus-Real Madrid più equilibrata di Barça-Roma? Anche alla Juventus non è andata benissimo, ma i bianconeri sono consolidati da anni in Europa e sarà dura anche per il Real Madrid. Juve o Real? E' dura, ma anche qui per il mio trascorso dico Real Madrid".

17.06 - Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha analizzato la storia in Champions League della squadra campione d'Italia: "Come Juventus non siamo stati mai fortunati con la Champions League perché abbiamo raggiunto la finale tante volte e l'abbiamo vinta solo in due occasioni. Quella del 1985 però non la vuol ricordare alcun tifoso della Juventus, mentre quella del 1996 fu la migliore per tanti motivi. Ma non è facile trovare una spiegazione. Negli ultimi anni la Juventus è andata in finale di Champions due volte in tre stagioni e nella terza è uscita al 94esimo contro il Bayern Monaco. E' dura capire che succede. Anche quando giocavo io siamo arrivati spesso in finale, la situazione è controversa. Diciamo che per numero di finali raggiunte e per lo strapotere del club, la Juve meritava di più in Champions League".

17.00 - Bilancio positivo per la Juventus nei doppi confronti con le squadre spagnole. Fino a oggi i bianconeri, in 15 precedenti, hanno infatti passato il turno nove volte, contro sei eliminazioni.

STAT - Il bilancio della Juve in doppi confronti contro squadre spagnole è V9 S6 #JuveRM #TOGETHER pic.twitter.com/RyGui65EWS — JuventusFC (@juventusfc) 3 aprile 2018

16.47 - "Stasera, insieme, saremo più forti". E' il messaggio tramite Twitter di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, che si appresta a sfidare alle 20:45 il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

16.13 - Sul proprio sito ufficiale il Real Madrid ha analizzato la sfida contro la Juventus in programma oggi alle 20.45: "Juventus e Real Madrid, ancora, faccia a faccia. Esattamente 10 mesi dopo la Dodicesima la squadra italiana si trova nuovamente sulla strada dei campioni d'Europa. Con l'indimenticabile ricordo della finale di Cardiff, i giocatori di Zidane guardano in avanti e guardano a Torino per fare il primo passo verso le semifinali di Champions League. Consapevoli della difficoltà di superare uno dei leader del calcio, i blancos cercheranno di raggiungere stasera un risultato positivo che permetterà loro di affrontare con vantaggio il ritorno che si svolgerà l'11 aprile in il Bernabéu".

16.06 - "Cardiff è il passato, ora è tutto nuovo. Abbiamo due partite differenti, diverse". Lo dice Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, a Premium Sport in vista della gara di stasera contro la Juventus. "Non mi piace calcolare. Abbiamo una partita, dobbiamo farla e farla bene. Dybala? È un bravissimo giocatore ma lo dicono tutti, quello che fa lo fa bene. Una favorita? In Champions non esiste, è una gara da 50 e 50".

15.58 - Cristiano Ronaldo vera e propria bestia nera per la Juventus. Il portoghese ha infatti affrontato i bianconeri cinque volte nella sua carriera ed è sempre andato a segno, per un totale di sette gol realizzati, gli ultimi dei quali nella finale di Cardiff dello scorso giugno.

15.50 - Questa mattina il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha fatto visita al Real Madrid all'interno dell'albergo che sta ospitando i Blancos nel capoluogo piemontese. Questo il video postato dal club spagnolo sul proprio profilo Twitter ufficiale:

📸⚽🤝 El #RealMadrid recibió la visita de la alcaldesa de Turín, Chiara Appendino. pic.twitter.com/IJEkoZLBcY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 3 aprile 2018

15.40 - Sarà il turco Cakir a dirigere la sfida di questa sera tra la Juventus e il Real Madrid.

15.23 - Negli otto precedenti giocati a Torino tra Juventus e Real Madrid il club spagnolo ha vinto soltanto una volta, il 14 febbraio 1962 nei quarti di finale dell'allora Coppa dei Campioni. Le altre sfide sono terminate con sei vittorie dei bianconeri e un pareggio.

15.16 - La Juventus, attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, ha postato un video con i cinque gol più belli e importanti delle sfide contro il Real Madrid.

15.10 - Robert Jarni, doppio ex di Juventus e Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a TuttoJuve.com. Queste le sue parole: "Sarà una sfida molto diversa dalla precedente di Cardiff, perché qui si giocano due partite in cui è molto difficile battere la Juventus. Devi essere al 100% per farlo. Ho visto entrambe le partite con il Tottenham, gli inglesi hanno giocato meglio ma nel momento decisivo è entrato in gioco Allegri che ha inserito due terzini fluidificanti per capovolgere il risultato. Nei 180', vedo leggermente favorito il Real Madrid soprattutto per l'esperienza che ha a questi grandi livelli

14.55 - Mancano poche ore all'inizio della sfida tra Juventus e Real Madrid e intorno alle 17 la squadra di Massimiliano Allegri si ritroverà per la riunione tecnica dove il tecnico bianconero comunicherà le sue scelte ai giocatori. Per quel che riguarda il centrocampo Rodrigo Bentancur è in netto vantaggio su Claudio Marchisio per sostituire Miralem Pjanic.

14.48 - Nell'altra sfida della serata di Champions League il Siviglia di Vincenzo Montella riceverà il Bayern Monaco. Queste le probabili formazioni della sfida del Sanchez Pizjuan:

Siviglia (4-2-3-1): Rico; Navas, Kjaer, Lenglet, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Ben Yedder.

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba; James, Javi Martínez, Muller; Robben, Lewandowski, Ribery.

14.26 - Javier Herráez, collega dell’emittente Cadena SER, ha provato a giocare in anticipo la partita per i lettori di TuttoMercatoWeb.com: "Non so quale sarà il sistema di gioco, Zidane in sala stampa non ha lasciato intendere niente. Isco l’altro ieri non era al 100%, ma magari giocherà dall’inizio. Il Real ultimamente sta giocando molto bene sulle fasce, con Asensio e Lucas Vazquez che spingono è un Real differente. Ma il rombo con Isco storicamente ha reso bene e ha portato alla vittoria della Champions. Non ce n’è uno meglio di un altro insomma. Ho chiesto proprio questo a Zidane in sala stampa e lui si è messo a ridere perché sapeva che quello è il grande dubbio, il nocciolo della questione. Io credo che lui sappia già quale sarà la scelta, ma ha voluto tenerla nascosta. Onestamente mi piace molto la Juve e mi piace vedere la partite della Juve, ovviamente quando non coincidono con quelle del Real. Ho visto entrambe le gare contro il Tottenham in Champions, è stata in assoluto la migliore sfida degli ottavi secondo me".

14.16 - Si è concluso da poco il pranzo dei giocatori della Juventus. Dopo aver mangiato i calciatori hanno raggiunto le rispettive stanze per riposare in vista della gara contro il Real Madrid. Il programma dei bianconeri proseguirà con la merenda e la riunione tecnica che si terrà poco dopo le 17. Al momento per Massimiliano Allegri restano aperti due ballottaggi quello fra Rugani e Barzagli e Bentancur e Marchisio.

13.59 - Mentre la dirigenza ha lasciato l'albergo i giocatori del Real Madrid sono in questo momento a pranzo all'interno dell'hotel Golden Palace e successivamente, dopo qualche ora di riposo, prenderà il via la riunione tecnica nella quale Zidane scioglierà i dubbi legati alla formazione.

13.41 - L'ex centrocampista di Juventus e Real Madrid, Emerson, ha rilasciato un'intervista a Marca in vista della doppia sfida tra i bianconeri e i Blancos in Champions League: "Credo che gli spagnoli siano favoriti, dei bianconeri ammiro molto l'organizzazione e la mentalità competitiva. La Juve è comunque molto forte e il merito è della dirigenza che riesce sempre ad acquistare giocatori che tramandano sempre la voglia di vincere ogni partita. La cosa importante della squadra non sono soltanto i titolari ma anche quelli che danno profondità alla rosa e sempre danno qualcosa subentrando. Come ho detto il Real parte favorito, ha vissuto un momento difficile però ha recuperato. Non ho mai pensato che la squadra fosse in crisi, è successo ciò che succede a tutte le squadre che vincono la Champions: un momento di difficoltà. La Juve dovrà giocare due partite perfette, deve fare un grande sforzo collettivamente, stare molto bene tatticamente per annullare l’attacco del Real".

13.32 - La dirigenza del Real Madrid ha da poco lasciato l'albergo Golden Palace per raggiungere la delegazione juventina per il consueto pranzo UEFA nel giorno della sfida di Champions League.

13.20 - Non ci sono novità importanti di formazione per quel che riguarda la Juventus, con Daniele Rugani che resta favorito su Andrea Barzagli per sostituire Mehdi Benatia al centro della difesa, al fianco di Giorgio Chiellini.

13.12 - Questa sera a Torino la Juventus affronterà la Real Madrid e la sfida nella sfida secondo L'Equipe potrebbe essere quella tra Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, due giocatori completamente diversi ma con il grande fiuto per il gol: "La partita tra Real Madrid e Juventus di martedì vedrà due delle migliori squadre europee competere per un posto nelle semifinali della Champions League. Il Real può contare sul suo cinque volte Pallone d'Oro, autore di 12 gol in questa stagione, mentre la Juventus ha visto Gonzalo Higuain finalmente riuscire a segnare 5 gol in questa stagione di Champions. Juve-Real dunque sarà anche CR7 contro Higuain".

12.59 - In un'intervista rilasciata a Radio Marca, l'ex giocatore della Juventus Mauro German Camoranesi ha parlato della sfida di Champions League contro il Real Madrid: "Uno Juventus-Real Madrid è sempre una gara interessante con due stili contrastanti e tanta qualità in campo. Sono match che io ho vissuto in maniera stimolante, non vedendo l'ora di scendere in campo. C'è poco da scoprire nelle due squadre, le individualità saranno la chiave per risolvere la gara. La Juventus ha sempre avuto uno stile poco gradevole per gli occhi del pubblico ma negli ultimi anni è sempre stata protagonista in Europa. Molta gente non sa il motivo, ma ha qualcosa di speciale che non è casualità. I pericoli del Real Madrid? Non bisogna mai fidarsi di Cristiano Ronaldo, ovviamente, è la figura simbolica per quello che rappresenta".

12.45 - Saranno due i duelli chiave nella sfida di questa sera tra la Juventus e il Real Madrid secondo Tuttosport di questa mattina. Da una parte quello tra Gonzalo Higuain e Sergio Ramos, ovvero tra l'ex avvelenato e il difensore più decisivo di casa Merengues, mentre dall'altra ci sarà quello tra Giorgio Chiellini e Cristiano Ronaldo, il gorilla contro il re dei bomber.

12.36 - Presente anche il Sindaco di Torino, Chiara Appendino, nell'albergo del Real Madrid, a poche ore dall'inizio della sfida contro la Juventus.

12.24 - Bagno di folla per Florentino Perez, presidente del Real Madrid, sotto l'albergo che sta ospitando la squadra di Zinedine Zidane in vista della sfida di questa sera a Torino contro la Juventus.

12.13 - L’ex attaccante della Juventus Predrag Mijatovic ha parlato della sfida di stasera intervistato de La Gazzetta dello Sport: “Il gol nella finale del 1998? Tutti continuano a dire che era fuorigioco, ma guardate Pessotto: è fuori dall’inquadratura, potrebbe tenere tutti in gioco. Dybala vale davvero i top? Quanto mi piace, ha fiuto e cervello fino. I compagni lo cercano sempre: significa che è speciale. Ma ha bisogno di stare al centro del mondo. Qualcuno dovrebbe dirgli: “Costruiamo la squadra attorno a te”. A quel punto, potremmo valutarlo a livello top: se accetterà il ruolo di leader, diventerà un campionissimo. Buffon? L’età è un trucco. Conosco ventenni vecchi e ultratrentenni giovanissimi. Uno di questi è Gigi, l’anno scorso lo guardavo e dicevo: 'Non è possibile'. Magari in Nazionale poteva cedere la leadership prima, ma alla Juve vada avanti finché vuole. E insegni ai giovani la fatica. La finale di Cardiff? L’avevo detto prima, statistiche in mano: il Real le finali le vince, la Juve le perde. Ma su due gare non c’è avversario peggiore: i bianconeri pensano in 180’, gestiscono il tempo, interpretano i momenti, mentre le altre squadre sono impazienti. Poi lottano insieme e insieme si rialzano. Spiegare alla Juve come cancellare l’ossessione Champions dopo 22 anni? Non c’è una ricetta, contano le sensazioni. Sapete dove si è decisa la finale 2017? Nel riscaldamento: Madrid sereno, Juve frenetica. Il nervosismo era scolpito nei volti. La Juve non ha mai davvero dominato: correre di più non significa giocare meglio”.

12.04 - È arrivato anche Emilio Butragueno nel ritiro del Real Madrid a Torino. L'ex storica bandiera dei Blancos è stato accolto dai tifosi spagnoli che lo hanno fermato per alcune foto all'ingresso dell'hotel che sta ospitando la squadra di Zidane nel capoluogo piemontese. In fondo all'articolo le foto di TuttoMercatoWeb.com:

11.54 - Jorge Higuain, padre di Gonzalo, parla, intervistato da Cadena Ser, dell'esperienza del figlio al Real Madrid, oltre che del match di Champions tra i bianconeri e gli spagnoli di stasera: "Sicuramente mio figlio non piaceva a Florentino Perez. Gonzalo non stava sicuramente simpatico al presidente di turno. Penso che Karim, Cristiano e Gonzalo abbiano fatto più o meno le stesse cose. La gara di stasera? Giocare contro il Real Madrid non è mai facile, ha una squadra molto ricca. La Juventus ha qualche squalificato e purtroppo alcuni giocatori che stanno recuperando, ma anche Allegri è un allenatore molto intelligente e saprà scegliere al meglio per infastidire il Real Madrid".

11.47 - Alessandro Del Piero, ex capitano e numero 10 della Juventus, parla, intervistato da AS, della sfida di stasera tra la Juve e il Real Madrid in Champions League. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Rispetto alla gara di Cardiff, la Juve ha più opzioni in fase offensiva, e credo che nella doppia sfida abbia possibilità di passare il turno. Allegri? E' un grande allenatore, un vero allenatore. La sua arma è la semplicità. Per ogni problema ha una soluzione, conosce il calcio e i suoi giocatori, non si focalizza su un solo modulo. Se Higuain può far male ai suoi ex compagni? Sicuramente, è un giocatore straordinario, un leader. Dybala? E' l'uomo chiave della Juve. I bianconeri sono molto forti, ma con Dybala al top possono diventare irresistibili. Zidane? Non mi aspettavo diventasse allenatore, ma uno che aveva la sua visione di gioco in campo poteva fare solo grandi cose in panchina".

11.41 - Saranno circa 2000 i tifosi del Real Madrid presenti questa sera all'Allianz Stadium di Torino per assistere alla sfida tra la Juventus e i Blancos.

11.32 - Quasi nessun dubbio di formazione per Zinedine Zidane che dovrebbe mandare in campo la stessa formazione scelta anche per la finale di Cardiff dello scorso giugno. Questo il probabile 11 del tecnico francese, schierato con il 4-3-1-2: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Ronaldo, Benzema.

11.21 - Sarà una partita particolare per Gonzalo Higuain che ancora una volta sfiderà la sua ex squadra in Champions League. Nell'estate 2013 i Blancos lo cedettero al Napoli preferendogli Karim Benzema, ma a cinque anni di distanza lo rimpiangono, visto che il francese sta trovando molte difficoltà nell'ultimo periodo.

11.08 - AS di oggi, in vista della sfida di questa sera tra Juventus e Real Madrid, titola in prima pagina: "Con la memoria a Cardiff". I Blancos vogliono ripetere il grande exploit della finale, quando riuscirono a battere la squdara di Allegri per 4-1. Cristiano Ronaldo invece vuole mantenere la tradizione positiva contro la Juve: sono sette i gol segnati alla squadra italiana in cinque partite disputate.

11.01 - Marca di questa mattina, in vista della sfida tra Juventus e Real Madrid di oggi titola in prima pagina: "A dar la cara". La traduzione letterale significa 'affrontarsi', con le due finaliste di Cardiff che si ritrovano faccia a faccia dopo pochi mesi. Cristiano Ronaldo prova a battere i bianconeri allo Stadium per mettere in discesa la qualificazione e puntare un'altra finale.

10.49 - Marca di questa mattina, in vista della sfida tra Juventus e Real Madrid di oggi titola in prima pagina: "A dar la cara". La traduzione letterale significa 'affrontarsi', con le due finaliste di Cardiff che si ritrovano faccia a faccia dopo pochi mesi. Cristiano Ronaldo prova a battere i bianconeri allo Stadium per mettere in discesa la qualificazione e puntare un'altra finale.

10.42 - Il Corriere dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la super sfida di Champions League tra Juventus e Real Madrid titolando: "Rivincita!". Andata dei quarti di finale allo Stadium: bianconeri pronti a scrivere un'altra pagina di storia. In campo corazzate da 2 miliardi di euro. Allegri deve riuscire nell'impresa di vendicare il 4-1 subito in finale a Cardiff.

10.38 - "Fate voi in fenomeni" è il titolo che Tuttosport ha scelto, sull'immagine di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, per il giorno di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League. "Higuain e Dybala all'attacco di Ronaldo per cancellare la delusione di Cardiff - si legge -. Allegri: 'Vedremo se avremo imparato la lezione'. Due ballottaggi: Barzagli-Rugani in difesa e Marchisio-Bentancur a centrocampo".

10.35 - La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la Champions League e ovviamente con la sfida tra Juventus e Real Madrid: "Mago Max fallo sparire!". Il riferimento è a Cristiano Ronaldo, vero incubo di tutte le difese del mondo. Il tecnico bianconero sfida Zidane a colpi di tattica e carica Dybala: "Farà una grande partita".

10.30 - Giornata di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri che alle 20.45 all'Allianz Stadium sfiderà il Real Madrid in quella che sarà una sorta di prima rivincita dopo il ko di Cardiff dello scorso giugno in finale. Pochi dubbi di formazione per il tecnico bianconero che dovrerre schierare i suoi con il 4-3-2-1. Questo il probabile 11 della Vecchia Signora: Buffon; De Sciglio, Rugani (Barzagli), Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain.