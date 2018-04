LIVE TMW - Il giorno di Liverpool-Roma: giallorossi in hotel dopo la rifinitura

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Liverpool, Ivan Cardia

12.59 - Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp nella serata di ieri ha parlato ai tifosi dei Reds per richiamare i sentimenti di accoglienza e rispetto verso la Roma ed i suoi tifosi: "Voglio mandare un messaggio a tutti i tifosi che saranno ad Anfield, ma anche a quelli che saranno in giro per la città. Avete una grande reputazione nel mondo del calcio: passione, spirito, umorismo e, soprattutto, calore e accoglienza. Il calcio è gioia e questa è l'occasione in cui dovremmo abbracciarci e rendere il momento speciale. Io e la squadra abbiamo grande rispetto per la Roma. Li rispettiamo come uomini e come professionisti e so che i veri tifosi del Liverpool sentono esattamente la stessa sensazione. Vogliamo batterli sul campo mostrando rispetto fuori. Per questo dico di canalizzare la passione e il supporto sulla nostra squadra, sul nostro club e mostrare il meglio di noi stessi. Saremo avversari solo nei 90 minuti, nel resto del tempo saranno nostri ospiti. L'atmosfera dentro Anfield è stata la vera star di questa campagna europea e ringrazio tutti per questo. You'll never walk alone".

12.45 - La Roma ha fatto rientro nel proprio hotel a Liverpool dopo la rifinitura mattutina in vista della gara di questa sera. Grande concentrazione nei volti dei giocatori giallorossi accolti all'arrivo da parecchi sostenitori a caccia di autografi. Da segnalare, fra i più disponibili, Radja Nainggolan.

12.42 - Intervistato da TMW nel giorno di Liverpool-Roma, il doppio ex John Arne Riise ha parlato così della prima semifinale di Champions League: "Non posso scegliere chi tifare tra Liverpool e Roma, è impossibile. Vedere una delle mie due ex squadre in finale di Champions sarà comunque una grande soddisfazione per me. Si affrontano due grandi squadre con le migliori tifoserie. Sia ad Anfield che all'Olimpico ci sarà un'atmosfera incredibile. Favoriti? Il ritorno a Roma può favorire i giallorossi, ma stasera servirà tanta pazienza e una porta inviolata. Il Liverpool davanti può farti sempre male, ma con un buon risultato ad Anfield la squadra di Di Francesco può farcela. La Curva Sud e l'Olimpico, d'altronde, saranno il suo uomo in più al ritorno".

12.37 - Clima piovoso e 12 gradi a Liverpool, in pieno stile inglese. Da circa 30 minuti la città del Merseyside è bagnata da una fitta pioggia che potrebbe continuare a cadere per tutto il giorno, anche se per la serata il meteo è dato in miglioramento con una temperatura prevista di 9-10 gradi.

12.16 - Il profilo Twitter della Roma ha postato il video della visita della delegazione giallorossa all'Hillsborough Memorial nella giornata di ieri. La Roma, capitanata da De Rossi, ha lasciato una corona di fiori sul monumento costruito fuori da Anfield in memoria delle 96 vittime della tragedia dell'89.

12.12 - I giocatori del Liverpool, informa il Daily Mail, sono arrivati in questi minuti al centro sportivo di Melwood per l'attivazione muscolare in vista della gara di questa sera. Fra i primi ad arrivare Mohamed Salah, seguito a ruota da Roberto Firmino e Jurgen Klopp.

11.46 - Questa la probabile formazione della Roma sui quotidiani di oggi:

Gazzetta dello Sport (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

Tuttosport (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Nainggolan; Under, Dzeko.

Corriere dello Sport (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

Il Messaggero (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manola, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

Il Tempo (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

11.19 - Pochi dubbi di formazione per il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Il tedesco, escludendo gli infortunati di lungo corso Matip, Lallana e Can, potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Questo il probabile undici dei Reds che scenderanno in campo col solito 4-3-3: Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

11.15 - Dubbio modulo per Eusebio Di Francesco che in vista di questa sera deve ancora decidere su utilizzare il classico 4-3-3 o puntare ancora sulla difesa a 3 che tante soddisfazioni ha regalato nella gara col Barça all'Olimpico. Questa la probabile formazione di TuttoMercatoWeb.com, schierata col 3-4-2-1: Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Under; Dzeko.

Ad Anfield per la storia. La Roma, dopo aver eliminato il Barcellona ai quarti, si rituffa sulla Champions League e sfida il Liverpool nell'andata delle semifinali della massima competizione europea.