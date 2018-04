LIVE TMW - Il giorno di Liverpool-Roma: le scelte di Klopp e Di Francesco

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato a Liverpool, Ivan Cardia

19.48 - Termina qui il live di avvicinamento a Liverpool-Roma. Nel ricordarvi che potrete seguire la nostra diretta testuale cliccando sul link in fondo all'articolo, vi auguriamo una serena serata.

19.33 - Queste le formazioni ufficiali della sfida di questa sera in Champions League tra Liverpool e Roma:

Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mané.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

19.20 - Antonio Cassano, ex attaccante della Roma attualmente svincolato, ha parlato a Sky Sport dando la sua opinione anche sulla gara di questa sera tra i giallorossi e il Liverpool: "ncrocio le dita per la vittoria della Roma in Champions League, ne sarei felice, ma al di là della semifinali poi la vedo molto dura con Real o Bayern".

19.15 - Aperti i cancelli dello stadio di Anfield Road. Iniziano a entrare i tifosi.

19.00 - L'ex esterno di Roma e Milan, Marcos Cafù, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della semifinale di Champions dei giallorossi: "La Roma ha il 100% di chance di entrare in finale, così come le altre tre. Chiunque può passare il turno. Aspettavo questa Roma, con grande grinta e voglia di fare bene".

18.48 - Youri Djorkaeff, ex giocatore dell'Inter, ha parlato dell'impegno della Roma in Champions League, ai microfoni di Sky Sport: "Il Liverpool fino dallo scorso dicembre è lanciato, con il vento alle spalle che fa volare i giocatori e li rende molto pericolosi. Detto questo nessuno si aspettava di vedere la Roma in semifinale, sono molto contento per il calcio italiano. In Francia le cose vanno peggio e sarà difficile vedere tante squadre arrivare al penultimo atto della competizione".

18.27 - Tantissimi i tifosi del Liverpool nei pressi di Anfield. Nelle foto in calce all'articolo, ecco la tifoseria dei Reds in attesa di entrare alla Kop (guarda anche il video di TMW).

18.01 - A poco meno di tre ore dal fischio d'inizio di Liverpool-Roma, iniziano ad arrivare i primi tifosi ad Anfield, dove è previsto il tutto esaurito con oltre 50mila spettatori. (guarda le foto di TMW in calce all'articolo).

17.42 - Serata di Champions League per Liverpool e Roma. Ai microfoni di TMW, parla Francesco Repice, voce storica di Radio Rai: "Che Roma dobbiamo aspettarci? Io ho provato a fare questa domanda a Di Francesco, magari si è un po' incazzato. Sono i gusti, io credo che le squadre debbano entrare in campo e vincere. Non so come giocherà la Roma, penso che con attaccanti così rapidi lasciare dello spazio sarebbe un suicidio tattico. Se la squadra ha una sua filosofia e una sua fisionomia è giusto portarla fino in fondo. Poi sarà il Liverpool a costringere la Roma ad abbassarsi o no".

17.30 - Sarà Alisson uno dei protagonista annunciati della sfida tra Liverpool e Roma. Questo il tweet della UEFA che spiega bene come spesso sia risultato decisivo il portiere brasiliano:



👐🐺🇧🇷

Nessuno ha effettuato più parate di @Alissonbecker in questa #UCL: ben 3️⃣8️⃣ 👏 🤔 Sarà decisivo contro il @LFC? pic.twitter.com/yomADlujt6 — La UEFA (@UEFAcom_it) 24 aprile 2018

17.17 - Fari puntati su Mohamed Salah. Ma Liverpool-Roma sarà una partita seguita in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con Zias Mansour, di beIN Sports: “Penso che Klopp sia stato molto cauto ieri, dopo la vittoria sul Barcellona tutti guardano con un occhio diverso alla Roma. Se il Liverpool riuscirà a non prendere gol, possono farcela”.

17.10 - Traianos Dellas, ex difensore della Roma, è intervenuto durante 'Maracanà' su 'RMC Sport' per commentare la gara di questa sera in casa del Liverpool, nell'andata della semifinale di Champions League: "Sarà una partita diversa da quella con il Barcellona, i miracoli non succedono sempre. Dovrà stare attenta a non concedere gol, servirà molto attenzione. Il Liverpool è una squadra molto veloce, può creare problemi in qualsiasi momento della partita. La Roma deve lavorare per avere più possibilità possibili in vista del ritorno. Un pronostico? Sarebbe buono un pareggio con gol".

17.01 - Il difensore della Roma Kostas Manolas ha parlato al sito ufficiale della UEFA. Queste le sue parole sull'ex compagno, oggi al Liverpool, Moahmed Salah: "E' un giocatore straordinario e un grande amico. Ci sentiamo spesso a telefono, gli ho fatto i complimenti per la grande stagione che sta vivendo. Detto questo, io e i miei compagni faremo del nostro meglio per neutralizzare lui e tutti gli altri giocatori del Liverpool. Non capita tutti i giorni di giocare una semifinale, perciò dovremo dare il massimo".

16.40 - Da Roma, Lucas Leiva seguirà con un'attenzione speciale la sfida di questa sera fra Liverpool e Roma. Il centrocampista della Lazio, ex del Liverpool, ha parlato così al sito ufficiale dei Reds: "Sarà una grande sfida, una vera semifinale anche se non diversa da alcune che ho giocato io col Liverpool. Ovviamente la guarderò e tiferò per il Liverpool. Se sarò allo stadio per il ritorno all'Olimpico? Ci sto ancora pensando, spero di poter andare nel settore del Liverpool a guardare la partita e magari portare alcuni amici e mio figlio. Seguiamo ancora il Liverpool, guardiamo ogni gara e la speranza è che possa andare in finale. La Roma? E' in grande fiducia dopo aver vinto contro il Barça, gioca bene e quel successo gli ha dato grande carica. Una buona parte della città sosterrà il Liverpool, i tifosi della Lazio non vogliono vedere i rivali in finale. L'altra parte di Roma è veramente eccitata, per questo dico che sarà una grande semifinale. Come gioca la Roma? E' una squadra aggressiva. Giocano con uno stile simile a quello della Premier League, pressando alto con giocatori molto veloci. Inoltre hanno Dzeko, un grande giocatore per loro. Secondo me comunque il Liverpool ha tutte le caratteristiche per vincere, col City abbiamo visto quanto sia forte ad Anfield. Fare un bel risultato all'andata potrebbe essere la chiave anche in vista del ritorno".

16.03 - Neil Jones, collega di goal.com, ha parlato a TMW in vista della sfida di questa sera: "Ho visto un Klopp molto rilassato ieri, ha anche scherzato con il traduttore. Mi sembrava fiducioso, io credo che sia abbastanza calmo. Sa che, forse per la prima volta nella sua storia recente, il Liverpool è favorito per approdare in finale. Per questo ha parlato di un vantaggio della Roma, del fatto che abbia cambiato giocatori contro la SPAL. Sa che il Liverpool non è al massimo, ci sono un paio di infortunati. Però i giocatori migliori sono in ottima forma, credo che sia fiducioso".

15.29 - Nessun dubbio sulla formazione del Liverpool, come confermato dai principali tabloid britannici che schierano tutti i Reds col 4-3-3 così composto: Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

14.49 - Trovano sempre più conferme le ultime di formazione sulla Roma. Il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco sembra sempre più intenzionato a schierare i suoi col 3-4-2-1, modulo che ha portato alla storica vittoria contro il Barcellona ai quarti. Questa la probabile formazione della Roma: Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

14.36 - 29 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte. E' questo il bilancio stagionale del Liverpool nelle 50 partite giocate sin qui. Questi e molti altri numeri riguardanti i Reds nel video di presentazione apparso sul profilo Twitter dei giallorossi.

14.22 - Il presidente della Roma James Pallotta ha parlato a ESPN prima della sfida di questa sera contro il Liverpool: "Se sono più nervoso o eccitato? In realtà, probabilmente, nessuna delle due ora. È il momento più tranquillo che ho avuto a Roma in questi 5 anni. Quando abbiamo giocato col Barcellona a Roma, penso sia stata la serata in cui sono stato meno nervoso durante una partita perché è stato tutto positivo e ho pensato che se avessimo giocato bene avremmo avuto una possibilità, ma vincere per 3-0 è stato quello di cui avevamo bisogno, quindi non ero affatto nervoso, di solito lo sono più nelle partite normali come nello scorso weekend. Sai, cammino per tutta la casa... Se sarò ad Anfield? Forse no, perché ho le mie superstizioni. Non sono andato all'ultima partita d'andata a Barcellona e poi sono andato al ritorno in casa e quindi continuerò a fare le stesse cose. Se tornassi ai giorni in cui giocavo a basket, dalle scuole superiori in avanti, metterei prima il calzettone sinistro e poi il destro, la scarpa sinistra e poi la destra, legare prima la scarpa sinistra e poi la destra. Se la mia scarpa destra si fosse slacciata, allora sarei dovuto tornare indietro e sciogliere la mia sinistra... ho questi piccoli capricci. Dove guarderò il match? Non lo dirò pubblicamente, ma c'è un ristorante italiano a Londra dove Franco Baldini e alcuni di noi hanno guardato le gare in passato, quindi saremo in uno di questi posti".

13.51 - Consueto pranzo tra le dirigenze dei club che si affrontano in Champions League per Liverpool e Roma. Il simposio si è tenuto al Royal Liver Building. Per i giallorossi presenti Zecca, Baldissoni, Gandini e Tempestilli. "La squadra sta bene", le dichiarazioni dell'AD giallorosso al momento del suo arrivo.

13.45 - La leggenda del Liverpool Bruce Grobbelaar ha detto la sua sulla sfida di questa sera ad Anfield: "Ricordo molto bene l'atmosfera romana di 33 anni fa: elettrica, incredibile, una passione travolgente. E nella rimonta contro il Barcellona ha fatto sicuramente la sua parte. Anfield è un altro campo molto caldo, che spinge la squadra. Tengo a precisare una cosa, che dico ai tifosi romanisti: venite a Liverpool, non correrete alcun rischio. Perché Liverpool e i tifosi dei reds sono tifosi molto ospitali e i giallorossi sono i benvenuti ad Anfield. Se il Liverpool gioca ad Anfield la partita che ha fatto col Manchester City è possibile che vinca anche con ampio scarto, cosa che potrebbe essere fondamentale in vista del ritorno all'Olimpico".

13.28 - Il Liverpool, tramite il proprio profilo Twitter, ha postato alcune immagini della rifinitura mattutina in vista di questa sera.

12.59 - Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp nella serata di ieri ha parlato ai tifosi dei Reds per richiamare i sentimenti di accoglienza e rispetto verso la Roma ed i suoi tifosi: "Voglio mandare un messaggio a tutti i tifosi che saranno ad Anfield, ma anche a quelli che saranno in giro per la città. Avete una grande reputazione nel mondo del calcio: passione, spirito, umorismo e, soprattutto, calore e accoglienza. Il calcio è gioia e questa è l'occasione in cui dovremmo abbracciarci e rendere il momento speciale. Io e la squadra abbiamo grande rispetto per la Roma. Li rispettiamo come uomini e come professionisti e so che i veri tifosi del Liverpool sentono esattamente la stessa sensazione. Vogliamo batterli sul campo mostrando rispetto fuori. Per questo dico di canalizzare la passione e il supporto sulla nostra squadra, sul nostro club e mostrare il meglio di noi stessi. Saremo avversari solo nei 90 minuti, nel resto del tempo saranno nostri ospiti. L'atmosfera dentro Anfield è stata la vera star di questa campagna europea e ringrazio tutti per questo. You'll never walk alone".

"You've been the true star of this European campaign - now let's show our best to the world." Jürgen Klopp's message to #LFC fans... pic.twitter.com/M2H2nYDW4m — Liverpool FC (@LFC) April 23, 2018

12.45 - La Roma ha fatto rientro nel proprio hotel a Liverpool dopo la rifinitura mattutina in vista della gara di questa sera. Grande concentrazione nei volti dei giocatori giallorossi accolti all'arrivo da parecchi sostenitori a caccia di autografi. Da segnalare, fra i più disponibili, Radja Nainggolan.

12.42 - Intervistato da TMW nel giorno di Liverpool-Roma, il doppio ex John Arne Riise ha parlato così della prima semifinale di Champions League: "Non posso scegliere chi tifare tra Liverpool e Roma, è impossibile. Vedere una delle mie due ex squadre in finale di Champions sarà comunque una grande soddisfazione per me. Si affrontano due grandi squadre con le migliori tifoserie. Sia ad Anfield che all'Olimpico ci sarà un'atmosfera incredibile. Favoriti? Il ritorno a Roma può favorire i giallorossi, ma stasera servirà tanta pazienza e una porta inviolata. Il Liverpool davanti può farti sempre male, ma con un buon risultato ad Anfield la squadra di Di Francesco può farcela. La Curva Sud e l'Olimpico, d'altronde, saranno il suo uomo in più al ritorno".

12.37 - Clima piovoso e 12 gradi a Liverpool, in pieno stile inglese. Da circa 30 minuti la città del Merseyside è bagnata da una fitta pioggia che potrebbe continuare a cadere per tutto il giorno, anche se per la serata il meteo è dato in miglioramento con una temperatura prevista di 9-10 gradi.

12.16 - Il profilo Twitter della Roma ha postato il video della visita della delegazione giallorossa all'Hillsborough Memorial nella giornata di ieri. La Roma, capitanata da De Rossi, ha lasciato una corona di fiori sul monumento costruito fuori da Anfield in memoria delle 96 vittime della tragedia dell'89.

"In memoria delle vittime di Hillsborough" La visita dell'#ASRoma al memoriale presente ad Anfield 🌹🙏 pic.twitter.com/78SWXZTFnw — AS Roma (@OfficialASRoma) April 24, 2018

12.12 - I giocatori del Liverpool, informa il Daily Mail, sono arrivati in questi minuti al centro sportivo di Melwood per l'attivazione muscolare in vista della gara di questa sera. Fra i primi ad arrivare Mohamed Salah, seguito a ruota da Roberto Firmino e Jurgen Klopp.

11.46 - Questa la probabile formazione della Roma sui quotidiani di oggi:

Gazzetta dello Sport (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

Tuttosport (3-4-1-2): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Nainggolan; Under, Dzeko.

Corriere dello Sport (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

Il Messaggero (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manola, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

Il Tempo (3-4-2-1): Alisson; Fazio, Manolas, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Under, Nainggolan; Dzeko.

11.19 - Pochi dubbi di formazione per il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Il tedesco, escludendo gli infortunati di lungo corso Matip, Lallana e Can, potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Questo il probabile undici dei Reds che scenderanno in campo col solito 4-3-3: Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané.

11.15 - Dubbio modulo per Eusebio Di Francesco che in vista di questa sera deve ancora decidere su utilizzare il classico 4-3-3 o puntare ancora sulla difesa a 3 che tante soddisfazioni ha regalato nella gara col Barça all'Olimpico. Questa la probabile formazione di TuttoMercatoWeb.com, schierata col 3-4-2-1: Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan, Under; Dzeko.

Ad Anfield per la storia. La Roma, dopo aver eliminato il Barcellona ai quarti, si rituffa sulla Champions League e sfida il Liverpool nell'andata delle semifinali della massima competizione europea. Su TuttoMercatoWeb potrai seguire la diretta testuale di avvicinamento alla gara con notizie, curiosità, immagini e tutte le ultime di formazione in arrivo dal Merseyside.