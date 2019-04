LIVE TMW - Il giorno di Porto-Liverpool: Reds a caccia del bis semifinale

Fonte: a cura di Simone Lorini

© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool punta la semifinale di Champions League e stasera alle 21 cercherà di difendere il 2-0 dell'andata per centrare l'obiettivo per il secondo anno consecutivo. Jurgen Klopp spera di chiudere il discorso il prima possibile, magari segnando il gol della tranquillità nel primo tempo. Di seguito le ultime dai campi e tutte le novità riguardanti le squadre che si sfideranno stasera all'Estadio do Dragao di Oporto:

14.54: il programma di stasera e gli incroci in semifinale - Il successo dell'andata sembra spalancare le porte della semifinale al Liverpool, rendendo praticabile la possibilità di uno scontro tutto inglese persino in finale visto che nell'altra gara in programma stasera, City-Tottenham, una inglese di certo passerà. La vincente della gara in programma in Portogallo sfiderà il Barcellona, mentre chi la spunterà nella sfida dell'Etihad Stadium avrà di fronte la rivelazione Ajax.

14.34: i precedenti - Sono sette i confronti diretti tra il Porto e il Liverpool, per ultimo quello disputato ad Anfield nella gara d’andata dei quarti di finale della competizione in corso che ha visto il successo della squadra allenata da Klopp per 2-0 grazie alle reti realizzate da Keita e Firmino. In tutte le precedenti occasioni, la formazione portoghese non è mai riuscite a battere il Liverpool: quattro le vittorie per gli inglesi e tre i pareggi, 14 le reti complessive messe a segno dai Reds contro le due del Porto.

13.55: il Barcellona attende - A differenza delle passate edizioni quest'anno il percorso verso la finale è già stato tracciato durante l'ultimo sorteggio di Nyon e la squadra che passerà il turno se la dovrà vedere con il Barcellona che dopo aver eliminato il Manchester United si gusterà tranquillamente la partita sul divano, in attesa di conoscere l'avversaria della semifinale.

13.43: a Klopp manca solo Lovren - Klopp si affida alla miglior formazione possibile per volare in semifinale. E in attacco non può che esserci il tridente delle meraviglie composto da Firmino, Mané e Salah. A centrocampo Henderson e Keita agiranno ai lati di Fabinho. In difesa la novità: Lovren, ammalato, non ha seguito la squadra ad Oporto e con Alexander-Arnold, Van Dijk e Robertson ci sarà Matip.

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Mignolet, Moreno, Wijnaldum, Milner, Sturridge, Origi, Shaqiri. Allenatore: Klopp.

13.35: Conceicao con il 4-3-3 - Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha pochissimi dubbi di formazione ed è pronto a schierare i suoi con il classico 4-3-3, puntando molto sul rientrante Herrera a centrocampo.

PORTO (4-3-3): Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Alex Telles; Danilo, Herrera, Otávio; Brahimi, Soares, Marega. A disposizione: Vana, Leite, Fernando, Torres, Andre Pereira, Hernani, Corona. Allenatore: Conceição.