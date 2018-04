LIVE TMW - Il giorno di Roma-Barcellona: giallorossi a caccia dell'impresa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

12.23 - Dubbio Dembele per Valverde nel suo 4-4-2 che questa sera affronterà la Roma all'Olimpico. Per il resto tutto confermato, con Messi e Suarez che comporranno il tandem d'attacco. Questa la probabile formazione dei blaugrana: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto (Dembele), Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.

12.09 - Due dubbi di formazione per Eusebio Di Francesco in vista della gara di questa sera contro il Barcellona. Il primo riguarda il centrocampo, con Kevin Strootman che sembra comunque essere in leggero vantaggio su Lorenzo Pellegrini, mentre il secondo è relativo all'attacco: accanto a El Shaarawy e Dzeko ci sarà uno tra Cengiz Under e Patrik Schick, con il turno favorito. Questo il probabile undici dei giallorossi: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman (Pellegrini); Under (Schick), Dzeko, El Shaarawy

12.00 - Roma a caccia dell'impresa nella sfida di questa sera all'Olimpico contro il Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale. Si parte dal 4-1 dell'andata e per questo i giallorossi di Di Francesco dovranno vincere 3-0 o con quattro gol di scarto.