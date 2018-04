LIVE TMW - Il giorno di Roma-Barcellona: le formazioni ufficiali

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

19.32 - Eusebio Di Francesco sorprende e schiera la sua Roma col 3-4-1-2, lasciando fuori Stephan El Shaarawy. Queste le formazioni ufficiali della sfida fra giallorossi e Barcellona:

Roma (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.

19.04 - Trovano conferme le indicazioni di formazione che vedono Patrik Schick titolare contro il Barcellona. A riportarlo è Premium Sport che ipotizza un tridente con Dzeko ed El Shaarawy. La squadra giallorossa intanto sta lasciando il ritiro per raggiungere l'Olimpico.

19.02 - L'ex Roma Roberto Scarnecchia ha parlato a Tele Radio Stereo in vista della gara di questa sera col Barcellona: "All’andata mi è piaciuto questo atteggiamento propositivo. Ma mi pare che sia ormai l’atteggiamento che ha dato Di Francesco alla sua squadra. Spero di divertirmi stasera. Schick? E’ molto valido ma non ha preparazione di base che è fondamentale nel calcio moderno. Dispiace non ci sia Perotti".

18.15 - L'ex Roma Paulo Roberto Falcao ha parlato ad As in vista della sfida dei giallorossi col Barcellona: "Per la Roma essere arrivata ai quarti di Champions è un bel traguardo nella sua storia. Questa Roma è diversa dalla mia, le squadreadesso si costruiscono con più soldi. La mia Roma era più genuina, con Conti, Cerezo, Graziani e Pruzzo. Il Barcellona? Mi ha sorpreso il 4-4-2. Nel Barcellona non è una cosa abituale. Comunque è una grande squadra bituata da anni ad essere al top".

18.02 - In vista della gara di questa sera la Roma ha pubblicato sul proprio sito un video per ricordare il 3-0 con cui i giallorossi si imposero sul Barcellona nella Champions League 2001-2002 (Emerson, Montella, Tommasi). Un risultato che, se ripetuto, regalerebbe il passaggio del turno agli uomini di Di Francesco.

17.22 - Permane il dubbio Sergio Busquets, per Ernesto Valverde. Secondo Sport il centrocampista potrebbe essere risparmiato, con al suo posto André Gomes. La decisione finale comunque sarà presa solo nei minuti precedenti la partita. Questo il probabile undici blaugrana: Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; Sergi Roberto, Busquets (André Gomes), Rakitic, Iniesta; Messi, Suarez.

16.49 - Questa sera dovrà proteggere la porta dai pericoli che potranno arrivare dal Barcellona, in generale, e da Messi in particolare, un giocatore considerato un extraterrestre, a volte un dio del calcio e allora Alisson si affida non solo ai suoi guantoni ma, anche, alla religione. Tramite il proprio profilo Instagram, il portiere brasiliano ha postato una foto con il commento: "Che Dio ci benedica!".

16.05 - Queste le probabili formazioni della Roma anti-Barcellona che questa sera proverà la remuntada, secondo i principali quotidiani:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, De Rossi, Strootman, El Shaarawy; Nainggolan; Dzeko, Schick.

IL MESSAGGERO (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Kolarov; Florenzi, De Rossi, Strootman, El Shaarawy; Nainggolan; Schick, Dzeko.

IL TEMPO (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, De Rossi, Strootman, Kolarov; Nainggolan; Dzeko, Schick.

LA REPUBBLICA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, De Rossi; Schick, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko.

IL ROMANISTA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Ünder, Dzeko, El Shaarawy.

LEGGO (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Florenzi, Dzeko, Ünder.

15.38 - Salgono le quotazioni di Patrik Schick per la sfida di questa sera contro il Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport il ceco è al momento in vantaggio su Cengiz Under per completare l'attacco insieme a El Shaarawy e Dzeko.

15.03 - Come detto uno dei dubbi di formazione di Eusebio Di Francesco per la gara di questa sera riguarda Patrik Schick e Cengiz Under. Secondo le ultime il tecnico giallorosso ha provato il ceco fino a ieri ma le condizioni fisiche del turco, in crescita, lo stanno facendo riflettere.

14.36 - "Questa sera il cuore batterà forte. E rimarrà sul campo dove lasceremo tutto. Noi e voi. Roma". Questa la carica di Juan Jesus su Twitter, in vista della gara di ritorno dei quarti di Champions di questa sera contro il Barcellona.

14.19 - Un video di buon auspicio in vista della sfida di questa sera: la Roma, sul proprio profilo Twitter ha postato le immagini della vittoria per 3-0 all'Olimpico della stagione 2001/2002.

14.10 - All'arrivo al pranzo ufficiale della UEFA il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha affermato: "Remuntada? Dobbiamo giocare la partita, abbiamo fiducia".

13.56 - Presenti anche James Pallotta, presidente della Roma, Paolo Maldini e Alex Ferguson al pranzo che è cominciato pochi minuti fa.

13.49 - Francesco Coco, ex difensore del Barcellona con un passato anche in Serie A, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di stasera tra la Roma e i blaugrana. Queste le sue parole: "Un 3-0 come nel 2002? Complicatissimo: devono essere perfetti, e non dev'essere il Barcellona. Conterebbe anche solo vincerla: ma devono crederci tutti, Olimpico compreso. Peccato però: al Camp Nou c’era un rigore enorme e comunque, senza quell'autogol sfigato, il primo tempo magari sarebbe finito 0-0 e poi chissà. Peccato, quel 4-1 è bugiardo: negli ultimi anni ho visto poche squadre attaccare e giocarsela a livello tecnico così, con il Barcellona".

13.30 - È cominciato da poco il consueto pranzo pre gara tra i dirigenti della Roma e quelli del Barcellona. Presenti, per i giallorossi, Monchi, Baldissoni e Gandini (in fondo all'articolo i video).

13.05 - Nell'altra sfida della serata di Champions League il Manchester City cercherà un'altra impresa nella sfida contro il Liverpool all'Etihad Stadium. Dopo il 3-0 dell'andata per i Reds la formazione di Guardiola dovrà ribaltare il risultato vincendo con quattro gol di scarto.

12.48 - Il presidente della Roma, James Pallotta, arrivato questa mattina nella Capitale, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Sono fiducioso per stasera, all’andata abbiamo giocato molto bene, siamo stati sfortunati con gli autogol e c’erano tre rigori per noi: un fallo di mano, quello su Dzeko e Pellegrini era sulla linea. Se fossimo andati sull’1-1 le cose sarebbero cambiate, siamo stati sfortunati sui gol e l’ultimo è arrivato in maniera stupida ma penso che abbiamo giocato bene".

12.23 - Dubbio Dembele per Valverde nel suo 4-4-2 che questa sera affronterà la Roma all'Olimpico. Per il resto tutto confermato, con Messi e Suarez che comporranno il tandem d'attacco. Questa la probabile formazione dei blaugrana: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto (Dembele), Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.

12.09 - Due dubbi di formazione per Eusebio Di Francesco in vista della gara di questa sera contro il Barcellona. Il primo riguarda il centrocampo, con Kevin Strootman che sembra comunque essere in leggero vantaggio su Lorenzo Pellegrini, mentre il secondo è relativo all'attacco: accanto a El Shaarawy e Dzeko ci sarà uno tra Cengiz Under e Patrik Schick, con il turno favorito. Questo il probabile undici dei giallorossi: Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman (Pellegrini); Under (Schick), Dzeko, El Shaarawy

12.00 - Roma a caccia dell'impresa nella sfida di questa sera all'Olimpico contro il Barcellona, valida per il ritorno dei quarti di finale. Si parte dal 4-1 dell'andata e per questo i giallorossi di Di Francesco dovranno vincere 3-0 o con quattro gol di scarto.