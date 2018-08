12.11 - Tra poco si concluderà la prima parte di visite mediche per Vrsaljko, che dopo pranzo si sposterà invece al CONI per ricevere l'idoneità sportiva. Nel pomeriggio l'arrivo in sede per le firme.

11.29 - Nella serata di ieri è arrivato il comunicato dell'Atletico Madrid:

11.15 - Sono iniziate da poco le visite mediche con l'Inter di Sime Vrsaljko. Il giocatore, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid, farà i test di rito e successivamente si sposterà nella sede dei nerazzurri per firmare il suo contratto con la società di Suning.

11.00 - Nella serata di ieri Sime Vrsaljko è arrivato a Milano. Oggi il suo primo giorno in nerazzurro, con TuttoMercatoWeb.com che seguirà tutto da vicino, tra visite mediche, firma e prime dichiarazioni.