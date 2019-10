LIVE TMW - In corso Roma-'Gladbach. Alle 21 tocca alla Lazio

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Dopo Juventus, Atalanta, Inter e Napoli è il momento di Roma e Lazio. Le due squadre capitoline saranno impegnate questa sera nella terza giornata del girone di Europa League: la Roma alle 18.55 in casa contro il Borussia Moenchengladbach, la Lazio alle 21 al Celtic Park di Glasgow. Su TUTTOmercatoWEB potrete seguire l'avvicinamento al fischio d'inizio delle sfide con aggiornamenti, curiosità e tutte le ultime di formazione grazie al lavoro dei nostri inviati.

17.50: le scelte di Paulo Fonseca - Fonseca lascia in panchina Florenzi e dà spazio a Pastore dopo la gara contro la Sampdoria. Il tecnico portoghese stupisce tutti spostando Mancini in mediana al fianco di Veretout, con l'argentino ex PSG che dunque giocherà sulla trequarti dietro Dzeko. Ecco di seguito le formazioni ufficiali:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Kluivert, Pastore, Zaniolo; Dzeko.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-4-2): Sommer; Lainer, Elvedi, Jantschke, Bensebaini; Hermann, Kramer, Zakaria, Neuhaus; Thuram, Embolo.

17.20: La carica dei cinquemila - Saranno circa i tifosi 5.000 ospiti che cercheranno di spingere la squadra di Marco Rose all'impresa contro la Roma. C'è grande entusiasmo in casa del Gladbach, primo in Bundesliga dopo otto turni insieme al Wolfsburg.

17.05: Dubbio Pastore per Fonseca - Si attendono circa 30.000 spettatori all'Olimpico per la sfida tra Roma e Borussia. I giallorossi, secondo Sky Sport, si affideranno a Edin Dzeko, che sarà in campo con la maschera protettiva. Dubbi a centrocampo, dove la coperta è corta: Pastore non dà sufficienti garanzie, Fonseca potrebbe schierare Fazio o Mancini davanti alla difesa.

16.21: Donati: "Celtic Park elettrizzante" - Massimo Donati, ex Celtic oggi nello staff di Angelo Alessio sulla panchina del Kilmarnock, ha parlato a TMW in vista della sfida di questa sera degli scozzesi contro la Lazio: "Ciò che si dice dell'atmosfera del Celtic Park è vero. Le partite di coppa sono speciali, si respira un'aria veramente incredibile e la squadra supportata così dà quel qualcosa in più. Quello che si prova nel prepartita e durante è elettrizzante. Notti belle, che ho avuto la fortuna di vivere e non sarà facile per chi ci gioca contro. Tutto sommato il Celtic è una buona squadra con individualità importanti. Certo, se la prendi i nomi singolarmente la Lazio è sicuramente migliore. Ma il fattore campo può pesare".

15.41: Neuville: "Necessario non perdere, altrimenti addio ai sedicesimi" - Oliver Neuville, ex attaccante e oggi membro dello staff del tecnico del Borussia Moenchengladbach Marco Rose, ha parlato a TMW in vista della sfida di questa sera contro la Roma: "Non abbiamo iniziato col piede giusto, abbiamo preso una batosta in casa contro il Wolfsberger e in trasferta non siamo andati oltre al pareggio contro il Basaksehir. In quell'occasione però, nonostante il nostro gol sia arrivato al 90', il pareggio era più che meritato e dovremo ripartire da lì. Siamo sotto pressione perché sappiamo che in caso di sconfitta, la qualificazione ai sedicesimi sarebbe quasi impossibile".

14.45: I convocati della Lazio - Sono 20 i convocati di Simone Inzaghi per la sfida della Lazio sul campo del Celtic. Assenti come previsto Luis Alberto e Radu. Di seguito l'elenco:

Portieri: Strakosha, Guerrieri, Alia

Difensori: Acerbi, Bastos, Luiz Felipe, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Lazzari, Leiva, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

14.28: Roma e 'Gladbach al pranzo UEFA - Le dirigenze di Roma e Borussia Moenchengladbach, spiega il nostro inviato, sono attualmente impegnate nel consueto pranzo UEFA precedente le partite europee. Le due società si sono date appuntamento a Palazzo Manfredi, per la Roma presenti Guido Fienga, Bruno Conti e Alex Zecca.

13.53: Rischio razzismo. E l'arbitro è quello di Bulgaria-Inghilterra - Il Celtic, racconta il nostro inviato, è stato informato dalla UEFA della pericolosità dell’incontro contro la Lazio. Ricordiamo che il prossimo incontro casalingo sarà giocato con un settore dello stadio chiuso per saluti romani da parte di alcuni tifosi. Il protocollo in caso di episodi simili nel corso della partita prevede:

1. Sospendere momentaneamente l’incontro e avvertire il pubblico invitandolo a mantenere una condotta civile.

2. In caso non funzionasse il primo avvertimento seguirà una seconda sospensione, i giocatori saranno portati fuori dal terreno di gioco e verrà dato un secondo avvertimento.

3. Se le intemperanze continueranno l’ultimo passo sarà quello di terminare l’incontro.

Una curiosità: l’arbitro dell’incontro sarà il croato Ivan Bebek, lo stesso di Bulgaria-Inghilterra, partita sospesa due volte a seguito dei continui cori razzisti dei sostenitori dei padroni di casa.

13.19: Celtic Park esaurito, 1500 da Roma - Il Celtic Park sarà sold out, questa sera per la sfida contro la Lazio. Saranno 60mila i tifosi presenti nello straordinario impianto di Glasgow, di cui 1500 di fede laziale.



13.13: L'agente di Hallfredsson all'Olimpico - Questa sera, riporta il nostro inviato, all'Olimpico sarà presente anche l'agente di Emil Hallfredsson. In mattinata vi abbiamo raccontato della possibilità Roma (seppur remota) per l'islandese attualmente svincolato, anche se la presenza del suo agente allo stadio (ha ottimi rapporti con la società tedesca) non sottintende per forza un contatto con la dirigenza giallorossa.

13.05: Le probabili di Celtic-Lazio - La squadra scozzese si presenta alla sfida senza gli indisponibili Ntcham e Griffiths. Due i ballottaggi del tecnico Kennon: Bauer o Elhamed per la corsia destra, Christie o Rogic sulla trequarti. Al centro dell'attacco, l'obiettivo di mercato biancoceleste la scorsa estate Odsonne Edouard. Mister Inzaghi invece valuta diversi cambi rispetto alla sfida contro l'Atalanta: il principale riguarda l'attacco, dove Caicedo dovrebbe far coppia con Correa con Immobile inizialmente in panchina. A centrocampo Parolo al posto di Luis Alberto, sugli esterni dovrebbero esserci Lazzari e Jony. Queste le probabile formazioni della sfida:

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Bauer, Jullien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Rogic, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Correa, Caicedo. All. Inzaghi

12.55: Le probabili di Roma-Bor. Moenchengladbach - Uomini contati per la Roma di mister Fonseca, come noto alle prese con diversi problemi legati agli infortuni. Una situazione complicata che però coinvolge anche il 'Gladbach, presentatosi a Roma con ben 9 defezioni. Le ultimissime raccontano di un Florenzi pronto a stringere i denti e a partire dall'inizio, con Perotti che non ha ancora i 90' nelle gambe. A centrocampo invece probabile l'inserimento di Pastore al fianco di Veretout con Fazio nel consueto ruolo di difensore centrale al fianco di Mancini. Queste le probabili formazioni del match:

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Mancini, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

BOR. MOENCHENGLADBACH (4-3-3): Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Benes, Kramer, Zakaria; Thuram, Embolo, Hermann. All. Rose