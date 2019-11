LIVE TMW - Incontro arbitri-capitani-tecnici, Rizzoli: "Falli di mano, ora tutto più complicato"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dagli inviati Dario Marchetti e Riccardo Caponetti

12.52: Rizzoli sui falli di mano - Il designatore Rizzoli prende la parola spiegando le nuove regole sui falli di mano: “I cambiamenti che sono stati fatti hanno portato il tutto a essere più complicato. Molto dell’interpretazione dipende dalla cultura personale che si ha. Si è passati dalla “volontarietà” a “tocco”. La mia sensazione, però, è che non tutti abbiano visto quanto detto a Coverciano in estate e faccio il mea culpa perché saremmo dovuti andare in ogni società a spiegare il regolamento. Siamo disponibili a ragionare e siamo qui per confrontarci. Una delle prime novità il fallo di mano in attacco. Quando un giocatore ottiene il possesso attraverso un tocco di braccio e porta a una marcatura, allora è punibile".

Rizzoli fa dei primi esempi con Napoli-Cagliari e il tocco di mano di Manolas che porta al gol: “Il comportamento dei giocatori è stato perfetto, perché viene a parlare il capitano (Callejon, ndr). Quando si segna con la mano è prevista l’ammonizione e dubito che non si sapesse. Non credo serva convincere l’arbitro che l’ammonizione non serva, ma quantomeno è fatto nel modo giusto da parte del capitano".

12.45: l'argomento si esaurisce con la risposta di Rizzoli - Risposta di Rizzoli a quanto detto da Pradè: "No, l'IFAB ci ha imposto di usare il VAR e i due casi possibili sono o punire chi prende la palla o punire tutti. Altrimenti sarebbero da ripetere tutti".

12.43: anche Pradé nella discussione - Daniele Pradè, ds della Fiorentina, parla in favore del numero uno salentino: “La regola 14 (procedura per l'esecuzione del calcio di rigore) sarà sempre interpretativa, ci sono situazioni in cui il buon senso dell’arbitro prevale. Sono d’accordo con il Presidente del Lecce”

12.40: risponde il Lecce - Prende la parola il presidente Saverio Sticchi Damiani, rappresentante del Lecce: "Il regolamento prevede che in caso di invasione dei giocatori delle due squadre il rigore va ripetuto, senza vedere cosa succede dopo. Poi il regolamento prevede anche l’ipotesi in cui nell’area entra o un attaccante o un difendente. Il protocollo VAR che dovrebbe vedere chi si avvantaggia dell’azione si riferisce solo all’invasione dell’uno o dell’altro. Dobbiamo capirci. L’idea che invadano entrambi e il VAR punisca solo uno è una cosa che non regge”.

12.35: Rizzoli ammette: "Lazio-Lecce, errore arbitrale" - Rizzoli prende in esame Lazio-Lecce e il gol di Lapadula annullato dopo il rigore di Babacar: “Il VAR capisce subito che Lapadula è dentro e alla fine comunica che è entrato prima all’arbitro. C’è un errore di base arbitrale e non siamo qui per nasconderci. Noi chiediamo ai direttori di gara di mettersi a più di un metro dalla linea dell’area perché così si ha la percezione giusta di chi entra in area prima. Possiamo fare di più, su questo non c’è dubbio. Dei calci di rigore che avete fatto (si rivolge ai giocatori, ndr) sarebbero stati da ripetere il 99%. Preferiamo limitare i casi prendendo in esame solo i giocatori che diventano decisivi ed entrano in contatto con la palla. O rimaniamo così o puniamo tutti. Lapadula è dentro l’area, lo dice il regolamento".

12.22: continua Rizzoli: "Parleremo del VAR" - “Quest’anno è stato fatto un cambiamento che va digerito e compreso del tutto. Parleremo del VAR e che viene visto come fosse presente da tanto tempo. L’IFAB lo ha introdotto solo nel 2018 e l’Italia ha deciso di partire solo un anno prima. Indubbiamente ci sono migliorie da fare. La conoscenza del regolamento e del protocollo VAR diventa fondamentale. Il VAR non nasce per eliminare gli errori. Il principio con cui è stato fatto il cambiamento delle regole è per rendere più comprensibile il gioco del calcio. Questo cambiamento non è stato portato solo dagli arbitri, ma da tutte le componenti del calcio. L’obiettivo è migliorare il comportamento e il rispetto in campo e anche fuori, aumentare il tempo effettivo di gioco e questo è successo”

12.21: sei punti all'ordine del giorno - L'agenda del meeting, fortemente voluto dal designatore Nicola Rizzoli, è stata pubblicata sullo schermo della sala che sta ospitando l'incontro tra arbitri, capitani e tecnici di Serie A:

- Riassunto dei cambiamenti regolamentari

- Fallo di mano e linea di intervento del VAR

- Offside e precisione del 3D technology

- Fair Play, cosa possiamo fare per migliorare

- Video Assistant Referee

- Varie

12.17: prende la parola Rizzoli - Il designatore di Serie A Nicola Rizzoli parla così: “Questo incontro credo sia indispensabile e l’obiettivo è essere il più chiaro possibile. Tutti insieme debbano avere come obiettivo dare credibilità a uno sport che è il più seguito in Italia. L’agenda di oggi è fatta di diversi punti. Parleremo del fallo di mano e delle linee di intervento del VAR. Parleremo del fuorigioco e parleremo del rispetto reciproco”.

12.12: l'apertura del presidente federale - Il numero uno della FIGC Gravina apre l’incontro: “Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Spero la giornata sia risolutiva. Vogliamo dare un contributo sotto il profilo della partecipazione. Dobbiamo essere sempre più collaborativi e partecipativi. Devono esserci dei confronti che possano seguire alla giornata di oggi. Ringrazio Nicchi e Rizzoli per aver predisposto il materiale tecnico. La Room Control di Coverciano sarà importante per il processo formativo del futuro”.

12.08: Ancelotti c'è, continua il silenzio stampa del Napoli - Continua il silenzio stampa ordinato dal club in casa Napoli. Lo ha rispettato alla lettera Carlo Ancelotti, tecnico dei partenopei, che non ha proferito parola durante il suo ingresso all'Hotel Parco dei Principi, ecco il video dei nostri inviati.

12.05: presente anche Giovanni Carnevali del Sassuolo - Alla riunione è presente anche Giovanni Carnevali, amministratore delegato e dg del Sassuolo. Allenatori, capitani e dirigenti stanno prendendo posto, a breve è previsto l'inizio del confronto.

12.02: anche Simone Inzaghi e D'Aversa presenti - Simone Inzaghi e Roberto D'Aversa, tecnici di Lazio e Parma, sono gli ultimi arrivati in ordine di tempo. Per il Toro c'è invece Emiliano Moretti, dalla scorsa estate entrato a far parte della dirigenza granata, per la Juve Andrea Barzagli e Giovanni Martusciello, entrambi nello staff di Sarri.

11.58: arrivato anche il tecnico della Roma Paulo Fonseca - Paulo Fonseca e Lorenzo Pellegrini sono i rappresentati per la Roma, gli ultimi arrivati all'incontro. È arrivato anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, di poco preceduto da Nicola Rizzoli, Gianluca Rocchi e Marcello Nicchi, i rappresentati della classe arbitrale.

11.50 - A breve è previsto a Roma, all'Hotel Parco dei Principi, il tanto atteso incontro tra capitani, allenatori e arbitri, per parlare dei tanti temi d'attualità legati in particolare al VAR. Il vicecapitano del Sassuolo Domenico Berardi è stato il primo ad arrivare, in compagnia di De Zerbi, poi lo hanno seguito Senad Lulic della Lazio, Giampaolo Pazzini per l'Hellas, Daniele Gastaldello per il Brescia e Stefano Pioli per il Milan, accompagnato da Giacomo Bonaventura.