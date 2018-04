LIVE TMW - Iniesta in lacrime: "Decisione presa, a fine anno lascio il Barça"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di fondamentale importanza storica a Barcellona. Fra pochi minuti Andrés Iniesta comparirà davanti ai microfoni della sala stampa blaugrana per annunciare il suo addio al Barça dopo 22 anni. Su TMW potrai seguire in presa diretta le parole di Don Andrés.

13.40 - La squadra di Valverde è presente al gran completo nella sala stampa che fra pochi minuti vedrà l'ingresso di Iniesta. Il capitano blaugrana ha già informato tutti i suoi compagni della decisione oramai presa.

13.43 - Ecco Iniesta, visibilmente commosso e con le lacrime agli occhi: "Con questa conferenza voglio rendere pubblica la mia decisione. Questa stagione è l'ultima col Barcellona. E' una decisione pensata a livello personale e familiare. Sono stato qua 22 anni e so cosa significa essere giocatore della miglior squadra del mondo. So cosa significa in tutti i sensi e per questo voglio essere onesto. Ho sempre detto che questo club si merita il meglio da me come è stato fino ad ora, nel futuro prossimo non potrei dare il meglio di me sia a livello fisico che mentale. Ho sempre voluto questo, volevo smettere sentendomi utile, sentendomi ancora un titolare per lasciare al meglio. Ho vissuto tutta la vita qua, lasciare la mia casa e la mia vita sarà complicato. Ma non mi perdonerei mai il fatto di vivere una situazione scomoda nel club della mia vita, non lo merito io e non lo merita il club".

13.48 - Ancora Iniesta, con la voce rotta dall'emozione: "Ringrazio i miei compagni e tutti quelli che hanno lavorato nel Barça in questi anni. Ringrazio tutti i tifosi che mi hanno sempre mostrato il loro affetto, a livello personale è stata una cosa incredibile. Ringrazio i miei genitori, mia sorella e tutta la mia famiglia che oggi è qua con me. Siamo arrivati tutti su una macchina, 22 anni dopo sono qua con mia moglie e i miei tre tesori. L'affetto dei tifosi lo porterò sempre con me, sempre nel mio cuore, ringrazio davvero tutti quelli che mi hanno incitato o che mi hanno seguito in questi anni".

13.52 - La sala stampa saluta il discorso di Iniesta con un lungo e caloroso applauso. E' il momento delle domande dei giornalisti.

Sui suoi obiettivi in blaugrana: "Sono felice di aver vissuto tutta la mia vita sportiva ad alti livelli in questo club. Mi sento orgoglioso e in pace con me stesso, il mio unico obiettivo era vincere con questa maglia. Ho raggiunto i miei obiettivi, ho sempre dato tutto in tutti i sensi, sia calcistico che umano che rappresentativo. Ho cercato sempre di rappresentare il Barça al meglio delle mie possibilità".

Sul momento migliore: "Difficile dirne uno, ne ho vissuto talmente tanti... Se devo sceglierne uno, però, dico il giorno del mio esordio a Bruges".

Sulle possibilità di ripensamento: "Ho parlato con tutti, non voglio che mi chiedano di restare. Capisco che possa succedere, ma negli ultimi mesi ho fatto passare questo messaggio di onestà, di voler lasciare al massimo delle mie possibilità. Per fortuna quest'anno è andato bene sia dal punto di vista sportivo che umano".

Sulla sua decisione: "E' stato un processo lungo. In certi giorni ci sono stati più dubbi, in altri meno. Il club mi ha dato massima fiducia, ha capito che sono sempre stato onesto con me stesso e con la società. Non sarei felice se dovessi rendere al di sotto delle mie possibilità".

Sul futuro: "L'unica cosa importante è non affrontare mai da avversario il club della mia vita,quindi escludo tutte le destinazioni Europee. A fine stagione vedremo se sarà la Cina oppure no, ci sono tante cose da valutare".

Sul Pallone d'Oro: "Non ho niente da dire a riguardo. Non avevo bisogno di vincere il Pallone d'Oro, mi è bastato esserci con Xavi e Messi. Vincere un Pallone d'Oro non mi avrebbe reso più felice, ciò che ho sempre voluto è stato l'affetto della gente".

Ancora sulla decisione: "Non volevo ingannare nessuno. Fra poco compirò 34 anni e da qui in avanti le cose saranno sempre più dure per motivi naturali".

Sull'addio della bandiera Iniesta: "Sono passati molti anni, molti titoli, molti momenti unici e irripetibili, ma se ne sono già andati grandi giocatori e anche con l'addio di Iniesta il Barcellona continuerà a giocare bene e a vincere. Il calcio va avanti, così come la vita, da lontano esulterò come se fossi qua con loro".

Sul nuovo Iniesta nella cantera: "Ogni giocatore è diverso, io posso parlare per me stesso. Sono arrivato qua che avevo 12 anni, all'inizio è stata dura ma il mio obiettivo è sempre stato quello di trionfare qua. E per fortuna ci sono riuscito".

Sul possibile ritorno in futuro: "Me ne andrò tre anni e poi tornerò per giocare... (ride, ndr). Scherzi a parte, è presto per queste valutazioni, anche perché oggi è un giorno di grande emotività. L'importante ora è concludere bene questa stagione, conquistare il doblete e poi andare al Mondiale. Poi vedremo. Quel che è certo è che le ultime partite saranno emozionanti e io cercherò di godermele".

Sul miglior allenatore: "Ne ho avuti tanti e da ognuno ho imparato qualcosa e mi porto dietro grandi ricordi. Sono stato fortunato da questo punto di vista".

Su Messi: "Per me è stato e continua ad essere un onore e un privilegio condividere la squadra con lui. Vivere il quotidiano, i tanti momenti magici. Questo perché capisco che non c'è nessun altro come lui e forse mai ci sarà. Leo è fondamentale per vincere e per me è stata una sensazione unica poterci giocare insieme per tanto tempo".

Sul ricordo che vuol lasciare: "Voglio essere ricordato come un grande calciatore e una grande persona. Il calcio ad un certo punto passa e resta solo la persona. Ognuno avrà la propria opinione, ma io ho cercato di essere un grande calciatore, un grande sportivo e una grande persona. Ho cercato di rappresentare questo club nel miglior modo possibile in ogni occasione e spero veramente di esserci riuscito".

14.16 - Termina qua la conferenza stampa di 'despedida' di Andrés Iniesta.