LIVE TMW - Inter, a breve in conferenza stampa Asamoah

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

18.35 - All'andata regalò l'assist per il gol del pari di Icardi, domani sera servirà anche la sua esperienza per cercare di portare a casa almeno un pari da Wembley. Tra poco, Kwadwo Asamoah, dirà la sua in conferenza stampa pre partita. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com