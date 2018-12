F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

23.00 - Vittoria batticuore per l'Inter che, in undici contro dieci (espulso Koulibaly), trova il gol vittoria nel recupero con Lautaro. Tre punti e distanza ridotta in classifica dai partenopei. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa dello stadio San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com