LIVE TMW - Inter, Antonio Conte atteso in conferenza stampa

live Inter, Antonio Conte atteso in conferenza stampa

23.10 - Questa volta non è andata come nel derby. L'Inter, sotto al 57esimo con la rete di Fabian Ruiz, è stata incapace di rimontare nonostante il cuore nel finale di gara. Prossimo 5 marzo, al San Paolo, servirà un'impresa (non impossibile) per approdare in finale di Coppa Italia. Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, raggiungerà la sala stampa per analizzare il match. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com