LIVE TMW - Inter, Asamoah: "Siamo cresciuti e più fiduciosi rispetto all'andata"

Fonte: Inviato a Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

19.50 - Terminata la conferenza stampa di Asamoah

Senti la responsabiità di dover portare la tua esperienza in gare come questa? - "L'anno scorso ho giocato in questo stadio e contro questo avversario, soffrendo nonostante il passaggio del turno. Noi siamo cresciuti rispetto all'andata, era la prima in Champions per molti. Oggi siamo più fiduciosi, anch'io che da un po' non giocavo più titolare. Sappiamo di poter ottenere un buon risultato"

Sentite un po' di tensione? - "Siamo qua per fare la nostra partita e per vincere anche se non sarà semplice. E' un campo difficile e con i loro tifosi sarà difficile. Possiamo portare a casa un grande risultato"

19.40 - Iniziata la conferenza stampa di Asamoah

18.35 - All'andata regalò l'assist per il gol del pari di Icardi, domani sera servirà anche la sua esperienza per cercare di portare a casa almeno un pari da Wembley. Tra poco, Kwadwo Asamoah, dirà la sua in conferenza stampa pre partita. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com