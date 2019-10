LIVE TMW - Inter, assemblea azionisti: perdita di oltre 40 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata importante in casa Inter, con l'assemblea degli azionisti che inizierà alle ore 14 a Palazzo Parigi, nel centro di Milano. All'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2018-19 che sarà chiuso con una perdita superiore ai 40 milioni (a causa anche dello stipendio di Luciano Spalletti, al quale spettano ancora 20 mensilità in virtù dell'ultimo rinnovo fino al 2021). Verrà poi illustrato l'aumento dei ricavi (415 milioni), record per il club nerazzurro. Si parlerà inoltre dell'introito dal main sponsor: al momento Pirelli garantisce un'entrata di circa 20 milioni, l'obiettivo della società è quantomeno raddoppiarlo. Segui su tuttomercatoweb.com il live della giornata in casa nerazzurra.

13.44 - Arrivano i dirigenti - A Palazzo Parigi sono arrivati Javier Zanetti, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Presente anche l'avvocato Capellini, Bedy Moratti e il direttore del marketing Luca Danovaro, mentre si resta in attesa solo di Steven Zhang.

14.07 - Via all'assemblea - Anche il presidente dell'Inter Steven Zhang è arrivato a Palazzo Parigi. L'Assemblea prende il via.

14.49 - Discorso introduttivo - Di fronte ai soci hanno preso la parola Alessandro Antonello, che ha illustrato il fatturato, il più alto della storia del club, Beppe Marotta e Steven Zhang, con gli ultimi due che hanno esaltato la crescita della società.