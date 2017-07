LIVE TMW - Inter, Baccin: "Juventus opzione concreta, ma ho deciso di venire qui"

Fonte: Riscone (BZ) - Dall'inviato al centro sportivo 'Raicperting'

Ufficialmente nuovo vice direttore sportivo dallo scorso 1° luglio, per Dario Baccin è arrivato il giorno della presentazione. In quel di Riscone classica conferenza stampa per il dirigente ex Palermo, con le sue parole riprese dall'inviato di TuttoMercatoWeb.

Presenti anche i volti nuovi Nicolò Zaniolo e Jens Odgaard, rispettivamente centrocampista e attaccante prelevati da Virtus Entella e Lyngby.

Il neo dirigente nerazzurro esordisce: "Presentiamo questi giocatori che, come doti comuni, hanno qualità e prospettiva. Sono stati monitorati per tanto tempo, pertanto siamo molto felici di aver avuto la meglio sulla concorrenza, tante società puntavano su di loro. Faranno parte della Primavera, anche se ora stanno lavorando con Spalletti per crescere. Crediamo molto in loro, speriamo di vederli un giorno con i grandi".

Ecco le parole del giovane italiano: "L'Inter è una grande opportunità per me, ho realizzato un sogno. Cercherò di far bene in Primavera con l'obiettivo della Prima Squadra. La trattativa tra Inter ed Entella? Tutto si è sviluppato velocemente: io volevo i nerazzurri, i nerazzurri volevano me. Mio padre è molto felice per me, contentissimo per il mio arrivo a Milano".

Queste, invece, le impressioni del classe '99 danese: "L'Inter è un grandissimo club, sono molto felice e onorato di essere qui. La reazione della mia famiglia? Parliamo di una famiglia che ama il calcio, ma la decisione di venire qui è stata mia. Uno dei miei modelli è Ibrahimovic, lo considero come uno dei migliori attaccanti in assoluto".

La Juventus si è interessata a lei ultimamente?

"Sì, è stata una possibilità. Non lo nego. Poi ognuno di noi prende le proprie decisioni, quindi ho scelto di venire qui".

Nelle ultime ore Dalbert si è avvicinato?

"Ci stiamo dividendo in compiti, per quanto mi riguarda sto gestendo cessioni e prestiti. In questo Ausilio sarà più preciso nelle prossime ore".

Cosa pensa del momento, particolarmente difficile, del Palermo?

"Sono molto legato alla piazza, non posso fare altro che esprimere il mio dispiacere per gli ultimi avvenimenti. Spero il Palermo possa superare queste difficoltà".

Baccin prosegue: "Tornando al settore giovanile, noi abbiamo il dovere di esserci per tutti i migliori talenti. Stiamo portando dei giocatori importanti anche in Prima Squadra".

Quali sono le ultime su Pellegri e Salcedo?

"Stiamo facendo dei ragionamenti. Parliamo di trattative per ragazzi molto bravi, ma non ci sono stati rallentamenti. Non c'è particolarmente urgenza in questo momento".

Può specificare la divisione dei compiti? Lei sarà il tramite tra Primavera e Prima Squadra?

"La Primavera è già in buone mani, quindi cercherò di garantire il mio contributo laddove sarà utile e necessario".

TMW - Negli scorsi giorni ha avuto un confronto con l'agente di Berardi: il ragazzo potrebbe tornare 'caldo' per il mercato dell'Inter?

"Il procuratore di Berardi lavora per tanti calciatori molto bravi, non solo lui. Io mi occupo anche di altro, ritengo Ausilio sia la persona giusta per rispondere a questo tipo di domande".