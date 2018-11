LIVE TMW - Inter-Barcellona, Spalletti con Nainggolan. Messi verso la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.35 - Il Barcellona questa sera, nella sfida contro l’Inter, indosserà per la prima volta in stagione la terza divisa da gioco ufficiale. Una maglia con due tonalità separate da una striscia che richiama una delle più celebri strade della capitale catalana, la Avinguda Diagonal. Il tema del disegno, invece, è ispirato ad una vista aerea del quartiere di Eixample.

En el Giuseppe Meazza, con equipación de estreno 👕⚽ https://t.co/2Q8MctXZLs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2018

12.26 - Arturo Vidal l'estate scorsa è stato a un passo dal ritorno in Italia con Spalletti e l'Inter pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Alla fine il cileno ha deciso di andare al Barcellona, ma il si è pentito presto di questa decisione visto che Valverde lo tiene ai margini del proprio progetto tecnico. Forse stasera il pienone di San Siro aumenterà ancora il rimorso e il disagio del centrocampista, che però, per il momento, dovrà comunque pensare solo a come battere i nerazzurri, anche se partendo dalla panchina.

12.14 - Stasera Philippe Coutinho farà il suo ritorno a San Siro da uomo maturo e da calciatore pagato la bellezza di 160 milioni di euro dal Barcellona per strapparlo al Liverpool. Una volta però il brasiliano era un giovane timido talentuoso fantasista agli ordini di Mourinho nell'anno del Triplete e successivamente semi-anonimo calciatore che aveva i colpi per esplodere ma non il carattere per farlo in tempi brevi. All'interno del club nerazzurro tutti si erano accorti che una volta diventato adulto avrebbe potuto esplodere alla grande, ma i tempi incerti spinsero i dirigenti a cederlo per 10 milioni di euro in Premier League. Un rimpianto da 160 milioni che stasera calcherà nuovamente il manto erboso del Meazza, ma da avversario.

12.01 - Inter-Barcellona fa il pieno di pubblico e di incassi. La partita di stasera, valida per il quarto turno dei gironi di Champions League, porterà allo stadio San Siro circa 73.500 tifosi da tutto il mondo, con un incasso record per quanto riguarda la squadre italiane che sfiorerà i 6 milioni di euro. Per la precisione sono 5,8 i milioni che i nerazzurri incasseranno per il big match di oggi, che supereranno dunque gli incassi di Roma-Liverpool, semifinale di Champions dell'anno scorso, fermi a 5,5 milioni di euro.

11.46 - La Champions League si prepara a emettere i primi verdetti stagionali, in particolare quelli della fase a gironi. Anche per il Barcellona l'occasione di staccare già oggi il pass per gli ottavi di finale, battendo l'Inter a San Siro, ma i nerazzurri venderanno cara la pelle. Anche per la formazione di Spalletti ci sarebbe la possibilità di accedere al turno successivo: con un successo sui catalani e il contemporaneo pari tra Tottenham e PSV Eindhoven, Spalletti potrebbe festeggiare con due turni d'anticipo. Alle 21 di stasera, calcio d'inizio per ambedue i match:

IL PROGRAMMA

21.00 Inter-Barcellona

21.00 Tottenham-PSV Eindhoven

LA CLASSIFICA

Barcellona 9

Intet 6

Tottenham 1

PSV Eindhoven

11.35 - Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicato ai match di Champions League di questa sera che vedranno impegnate Napoli e Inter. Gare, quelle contro il PSG e il Barcellona, con un doppio intreccio di mercato. "Inter, batti il Barça e ti regali Herrera" è il titolo dedicato alla formazione di Luciano Spalletti alla ricerca di un centrocampista che completi la linea mediana nerazzurra.

11.28 - "Il mondo vi guarda" titola QS in riferimento a Inter-Barcellona questa sera a San Siro: "Record di incasso, boom di vip e media. In palio gli ottavi di Champions League". Spalla dedicata all'altra sfida di Champions fra Napoli e Paris Saint-Germain: "Mbappé-Neymar: serve un Napoli da Pallone d'Oro".

11.23 - "Fattore Messi" titola Mundo Deportivo oggi in edicola. "Leo riceverà oggi l'ok dei medici e il suo possibile recupero arriva in tempo per l'Inter: 'Sì, è una preoccupazione per tutti' dice Spalletti. Al Barça basta un punto per andare agli ottavi di finale e con un trionfo a Milano lo farebbe da primo in classifica".

11.15 - "Un martedì da leoni" è il titolo che La Stampa ha scelto per aprire le proprie pagine sportive in vista dei due match di Champions League di questa sera. "Inter-Barcellona e Napoli-PSG nel miglior momento delle nostre squadre. Per Spalletti e Ancelotti battere una delle big d'Europa è un'ipoteca sugli ottavi".

11.09 - "Con Messi agli ottavi" titola Sport oggi in edicola. "Leo si è allenato ieri con la squadra a Milano e potrebbe essere in panchina per giocare qualche minuto in una partita decisiva di Champions. Il Barcellona vuole vincere contro l'Inter per chiudere il discorso qualificazione e assicurarsi matematicamente il primo posto".

10.55 - "Salto in alto" titola il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive: "L'Inter ci prova con il Barça. Spalletti: 'Abbiamo sempre detto che possiamo giocarcela con tutti, questa è l'occasione per dimostrarlo. Il Napoli accoglie il PSG dopo il pareggio dell'andata. Ancelotti mira al sodo: 'Attenti e meno leziosi, è il momento di fare di più".

10.45 - "Come due finali!" titola il Corriere dello Sport oggi in prima pagina. "Napoli-PSG, Ancelotti cancella il 2-2 di Parigi: 'Bisogna essere più bravi di 15 giorni fa. al nostro fianco una città intera'. Con Insigne c'è Mertens: devono battere Buffon" si legge sull'inconrto di stasera al San Paolo. In campo anche a San Siro Inter-Barcellona: "Spalletti manda in campo la squadra tipo: 'Dobbiamo dimostrare di saper giocare alla pari con tutti'. Messi recupera ma va in panchina. Stadio esaurito, record d'incasso".

10.44 - "Inter che notte!" titola La Gazzetta dello Sport: "Champions: a San Siro (ore 21) irrompe il Barça. Stadio strapieno e record di incasso. Nainggolan c'è, Messi in panchina. Spalletti va all'attacco dei blaugrana per la rivincita e per centrare gli ottavi. Si affida anche alla spinta degli oltre 73mlia tifosi. Quasi 6 milioni dal botteghino: è il primato italiano".

10.30 - Ancora poche ore e l'Inter tornerà in campo in Champions League contro il Barcellona. Dopo la sconfitta nella gara di andata al Camp Nou i nerazzurri vogliono far vedere di aver imparato la lezione e puntano a prendersi i tre punti per mettere più di un piede agli ottavi di finale della competizione. Luciano Spalletti ritrova Radja Nainggolan dal primo minuto mentre Ernesto Valverde ha convocato Lionel Messi che dovrebbe comunque partire dalla panchina. Segui su TuttoMercatoWeb.com la marcia di avvicinamento alla partita fino al fischio d'inizio fissato per le ore 21.