LIVE TMW - Inter, Borja Valero: "Barca fortissimo. Sfrutteremo il contropiede"

Fonte: Inviato a San Siro

Hai fatto fatica a gestire il ritmo a Barcellona... - "Cambia se il possesso lo ha il Barcellona, noi dietro abbiamo diversi giocatori bravi a ripartire. Proveremo a sfruttare il contropiede"

Quali sono le migliori armi nerazzurre? - "La consapevolezza di essere forte. Domani serve uno step ulteriore di fronte a una squadra top

Avvertite paura? - "No, paura mai. Dipende solo da noi in partita e dal nostro atteggiamento"

Cosa cambierà se giocherà Messi? - "Abbiamo preparato le gare in ogni caso. Certo che con lui cambia la storia, ma siamo comunque pronti"

Che rapporto hai con Vecino? - "Da giovane alla Fiorentina era molto timido, chiedeva consiglio sempre, ora è maturo, è un amico e gli auguro il meglio"

Qual'è l'obiettivo dell'Inter? - "Siamo arrivati a disputare la Champions e adesso vogliamo ottenere il massimo da noi stessi"

Vincere sette partite in A di fila vi rende un top club al momento: è così? - "Ci rende una squadra piena di ambizione. In Champions è diverso"

E' impossibile raggiungere il vostro palleggio mostrato in A anche domani? - "Loro hanno qualità importanti, pressano e complicano la gestione del pallone. Non è un caso contro le spagnole, però se vuoi batterle devi trovare la chiave giusta"

Che approccio serve? - "Giocare al Camp Nou non è semplice. Dovremo giocare consapevoli per fare male"

12.05 - Al Nou Camp da titolare, in assenza di Nainggolan, ha fatto fatica a reggere il ritmo del gioco blaugrana. Il suo apporto tattico-esperienziale, però, per Spalletti è sempre determinante. Tra poco Borja Valero parlerà in conferenza stampa pre Inter-Barcellona. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com