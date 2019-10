LIVE TMW - Inter, Brozovic: "Sono più maturo. Vogliamo battere il Dortmund"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

14.20 - Dovrà fare ancora una volta gli straordinari senza Sensi in squadra, ma Marcelo Brozovic ha mostrato quell'ulteriore maturità che lo pone sempre più al centro del progetto interista. Tra poco il centrocampista nerazzurro parlerà in conferenza nella sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

14.30 - Iniziata la conferenza stampa di Marcelo Brozovic

È l'Inter più forte in cui hai giocato? "Sicuramente, sono arrivati giocatori d'esperienza. Siamo forti, ma dobbiamo lavorare per dimostrarlo. Ci aspetta una gara importante, giochiamo in casa nostra e vogliamo vincere"

Come cambia la tua partita senza Sensi? "Non cambia. Certo, senza di lui sarà più difficile perché è un grande giocatore. Giocheremo comunque una grande partita"

Oggi sei centrale nel progetto, cosa è scattato qualche anno fa in te? "Ero più giovane, sono cambiate tante cose, sono diventato anche papà che è la cosa più importante, vedo in modo diverso certe situazioni. Ho lavorato bene, sono qui, il mister mi dice cosa vuole e io sono sempre disponibile"

Dove pensi di poter crescere ancora come calciatore? "Devo migliorare la fase difensiva, stare ancora più attento come mi dice spesso il mister, fare da schermo. Posso fare di più da questo punto di vista. Forse perdo qualche pallone banale, devo essere più concentrato Mi piace giocare sempre la palla ed essere di supporto per i miei compagni"

15.05 - Terminata la conferenza stampa di Marcelo Brozovic