LIVE TMW - Inter, Candreva: "Aspettiamo Icardi a braccia aperte"

Cosa cambieresti della tua esperienza all'Inter? - "L'unica cosa che cambierei è la passata stagione dove ho fatto zero gol: avrei voluto segnare di più per dare una mano ai miei compagni in un anno molto importante"

Icardi in questi giorni cosa vi ha comunicato? - "Domani andiamo ad affrontare una gara importante anche per chi gioca poco. Mauro è sempre stato sorridente dopo quell'episodio, sta recuperando da un infortunio e ci teniamo a recuperarlo in fretta"

Come vivete in gruppo questa situazione legata a Icardi? - "Se n'è parlato molto tra mister e direttori. A lui è dispiaciuto tanto come a noi. E' un super ragazzo, anzi di più, tiene alla maglia e lo aspetteremo a braccia aperte"

Per voi cambia avere Icardi o Lautaro in attacco? - "Sono due attaccanti diversi. Mauro cerca il primo palo e palle tagliate più forti. Lautaro con qualsiasi palla può inventare il gol, lo va a cercare in tutta l'area"

Se la squadra supera il turno avrai più chance di giocare? - "Vogliamo andare avanti in questa competizione perché siamo l'Inter. Questo è più importante di tutto"

13.50 - A Vienna ha giocato solo 12', domani sera al Meazza contro il Rapid potrebbe trovare più spazio. Tra poco l'esterno nerazzurro, Antonio Candreva, parlerà in sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile del match di Europa League, ritorno dei sedicesimi di finale. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com