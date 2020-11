live Inter, Conte: "Abbiamo perso carattere. Vidal? Giocherebbe anche in porta"

vedi letture

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

17.20 - Un secondo tempo enorme di Romelu Lukaku (due gol e un assist e mezzo) permette a un'Inter sottotono nella prima parte di gara di rimontare il Torino a San Siro. Segnano anche Sanchez e Lautaro Martinez da subentrato. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa post gara. Seguila LIVE su TMW

17.30 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Sotto due gol si è scatenata la reazione: è sempre necessario andare sotto? - "Non siamo stati feroci, siamo partiti a parole, ma i fatti sono andati in senso opposti. So che i miei giocatori sono intelligenti, io devo far capire loro a prescindere, con carota e bastone, cosa serve. Dopo siamo cambiati e questo è il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo lavorare, abbiamo perso agonismo rispetto all'anno scorso".

Contento della prestazione di Vidal e della sua posizione? - "Arturo sarebbe contento anche se giocasse in porta. A volte siamo un po squilibrati perché molti di noi hanno le stesse caratteristiche. Lui può anche andare a concludere in porta e fare gol. Abbiamo bisogno di giocatori come lui"

17.33 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte