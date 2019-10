LIVE TMW - Inter, Conte: "Arbitro? Sensazione di disagio fin dall'inizio"

Fonte: dall'inviato al Camp Nou, Barcellona

Una sconfitta che brucia e che fa tornare a casa con qualche rimpianto. Ma l'Inter, uscita sconfitta dal Camp Nou, può comunque trovare motivi di soddisfazione soprattutto per la prova del primo tempo. Il tecnico Antonio Conte, dalla sala stampa del Camp Nou, racconta le sensazioni a caldo dopo il 2-1. Segui la diretta testuale della conferenza su TMW.

Ore 23. 49 Inizia la conferenza stampa

La gara e l'arbitraggio?

"Nel secondo tempo c'è stata una situazione che ha cambiato la partita, fino al 65' avevamo ribattuto colpo su colpo. Avremmo avuto una chance importante col rigore, da lì è nato il gol del Barça. Poi ci siamo abbassati troppo, ma ci sta a quel punto della gara. Giochi al Camp Nou, veniamo da tante partite di seguito... Dispiace tanto, per ciò che abbiamo fatto e prodotto meritavamo molto di più noi del Barcellona. Detto questo complimenti a loro, le giocate dei campioni hanno spostato gli equilibri ed è un peccato".

Meglio la prestazione del risultato?

"Chi mi conosce sa che fatico a digerire la sconfitta, ma sono felice per la prestazione. Da una parte c'è la soddisfazione di essere venuti qua al Camp Nou contro una squadra che vuol vincere la Champions dimostrando personalità e voglia di fargli male. Quando tieni in vita queste squadre però può succedere di perdere e questo lo si apprende con l'esperienza. E' questo il percorso di cui parlo sempre. Il bicchiere è mezzo pieno per la prestazione, dall'altra è mezzo vuoto per la sconfitta. Non possiamo essere felici, io come i miei ragazzi".

Le polemiche arbitrali?

"Fin dall'inizio ho avuto una sensazione di disagio, difficile da spiegare. Avevo questo feeling, il segnalinee mi ha mostrato il distintivo Respect. Noi lo diamo a loro, ma loro devono darlo a noi. Magari mi sbaglio e comunque non voglio alibi, ma sono infastidito. Perché abbiamo perso la partita, ma onestamente ho avvertito da subito questa sensazione di disagio".

L'arbitraggio quanto ha influito?

"Capiamo bene dove arrivano i nostri demeriti e i loro meriti. Di sicuro fino all'episodio del probabile rigore avevamo ribattuto colpo su colpo. Poi abbiamo preso gol e inevitabilmente il Barça ha preso fiducia, anche grazie all'ambiente caldo. A quel punto ci siamo abbassati come conseguenza. Ma capiamo dove arrivano i nostri demeriti. Da una parte sono felice, ma al tempo stesso non posso esserlo fino in fondo perché farei un torto alla mia filosofia. Torniamo con zero punti e questo deve farci male. Abbiamo fatto belle cose, creando problemi al Barça, ma alla fine torniamo con zero punti. Il VAR? Che sia chiaro: non sto prendendo l'alibi dell'arbitro. Ma c'è stata questa sensazione di disagio perché vedevo indirizzate alcune situazioni, poi magari mi sbaglio. E' un top arbitro, ma quando vieni al Camp Nou... sei al Camp Nou".

Ore 23.58 Termina la conferenza stampa