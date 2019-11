LIVE TMW - Inter, Conte: "Bravi a segnare e a non subire"

Premi F5 per aggiornare la diretta

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

La Juventus chiama, l'Inter risponde: dall'Olimpico Grande Torino i nerazzurri mandano altri messaggi al campionato, continuando la corsa con i bianconeri e rinnovando la sfida per lo scudetto. Martinez, De Vrij, Lukaku, tre gol per altri tre punti in trasferta, con il percorso lontano da San Siro che resta netto. L'unica nota negativa della serata torinese è l'infortunio di Nicolò Barella, uscito per una distorsione al ginocchio. A breve, il tecnico Antonio Conte commenterà la prestazione dei suoi ragazzi dalla sala conferenze dello stadio.

Ore 23.34 - Inizia la conferenza di Conte.

Soddisfatto per la prova dei suoi?

"Come potrei non esserlo? Il campo era pesante, la pioggia battente, noi siamo partiti subito forte. Bravi a segnare, bravissimi a non subire gol. Qui non è mai semplice vincere, il Toro è squadra ostica e auguro ai granata il meglio. La temevamo molto questa partita, noi siamo stati feroci e bravi a rendere problematica la partita al Toro".

Dover tenere testa alla Juve è uno stress o uno stimolo?

"Dobbiamo guardare noi, non gli altri. Se guardi chi sta davanti, capisci che stanno facendo qualcosa di straordinario. Hanno vinto 11 partite e pareggiate 2. Ma se guardi la classifica vedi che siamo un punto, dobbiamo essere orgogliosi di questo e dare ancora più stimoli. Dobbiamo pensare partita per partita e dare il massimo, pensando solo a noi stessi. Guardare gli altri può solo fare male. Stiamo facendo cose importanti, sono contento perché i ragazzi vengono ripagati del lavoro svolto. E' un piacere andare alla Pinetina e lavorare con questo gruppo".

Però continuate ad essere dietro: qual è lo stato d'animo?

"Ci deve gonfiare il petto, a noi e ai tifosi. Stiamo facendo cose importanti, anche se siamo soltanto all'inizio. Ora è importante mettere fieno in cascina: altre squadre più attrezzate di noi sulla carta sono dietro, a debita distanza. Ci deve rendere orgogliosi. E se non ci fosse l'Inter, si potevano già chiudere libri e quaderni e assegnare lo scudetto".

Ora anche gli altri vi temono.

"Il nostro obiettivo è diventare credibili, l'ho sempre detto. E la ottieni con le prestazioni e i risultati. Noi stiamo diventando credibili, stiamo trovando quella stabilità con la quale puoi ambire a non partecipare semplicemente al campionato. I calciatori mi stanno dando grandi risposte, oggi sottolineo che Borja Valero ha risposto presente anche se ha avuto pochissimo spazio. E sono contento per l'esordio di Dimarco. E' importante dare risposte quando servono, sono tutti ragazzi positivi che hanno voglia di crescere e migliorarsi. E' la più bella soddisfazione.

Sta pensando di aggregare qualche altro Primavera?

"Stasera c'erano anche Agoume e Fonseca, sono ragazzi di prospettive interessanti. Ma bisogna lavorarci sopra, sono giovani. C'è da rimboccarsi le maniche e lavorare, coinvolgendo tutte le persone che fanno parte del gruppo. Dimarco e Borja Valero hanno meritato lo spazio che si sono ritagliati questa sera. Tutti tengono a cuore l'Inter".

Cosa ne pensa dei cori a suo favore?

"Mi hanno accolto bene, io cerco sempre di dare sempre il massimo e rendere i tifosi dei miei ragazzi".

Barella come sta?

"Farà gli esami domani, voglio essere positivo".

Ore 23.46 - Termina la conferenza stampa di Conte.