LIVE TMW - Inter, Conte: "Buona gara, col Barça serve una partita intensa"

Fonte: Dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

20.20 - Sesto successo consecutivo per l'Inter che supera 3-1 la Sampdoria e torna al comando della classifica scavalcando la Juventus. Fra pochi istanti il tecnico nerazzurro Antonio Conte interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

20.44 - Antonio Conte entra nella sala stampa del "Ferraris". Inizia la conferenza.

Prova di forza della squadra.

"Sicuramente è stata una buonissima prestazione. Nel primo tempo penso che abbiamo fatto molto molto bene creando tantissime situazioni. La rete annullata a Candreva mi lascia un po' perplesso ma ci sono gli elementi per vedere. Il secondo tempo abbiamo iniziato bene perché abbiamo creato una situazione per gol ed è successo l'imponderabile. Perchè sull'azione dove potevamo fare il 3-0, abbiamo subito l'espulsione e cinque minuti dopo il 2-1. Potevano ammazzarci. Ho fatto anche cambi, abbiamo fatto il terzo gol. Il bicchiere mezzo pieno è nel fatto che situazioni del genere siano capitate ora. C'è stata una prova di forza".

Sei vittorie su sei. Quanto può dire la prossima settimana con Barcellona e Juve?

"Al di là di qualsiasi risultato avvenga c'è tutto un campionato dietro e una Champions da giocare. Noi fino ad ora siamo stati bravi perchè abbiamo toppato in Champions e inanellato quattro vittorie in campionato. Ora c'è la gara col Barcellona al Camp Nou, non servo io a presentare che tipo di squadra affronteremo. Dovremo fare una partita intensa. Se vuoi mettere in difficoltà il Barcellona, devi fare una partita intensa ma al contempo devi essere bravo a limitare e non farli giocare sennò diventa un problema".

Al fischio finale hai esultato verso il settore ospiti. Si sta creando il feeling con i tifosi?

"Premesso che i tifosi ci hanno supportato dal primo all'ultimo minuto. E' inevitabile che a fine gara c'era da scaricare una pressione non leggera ed ero convinto che anche i nostri tifosi erano in sofferenza nel secondo tempo. E' stato bello condividere con i ragazzi la gioia di un'altra vittoria. Mi vedete quello che sono, se ho esultato è perchè sentivo di esultare".

Di cosa è frutto questo inizio di stagione?

"E' frutto di tanto lavoro e di tanta disponibilità dei ragazzi. Questo sicuramente di questo, non ci sono altre spiegazioni".

20.52 - Termina la conferenza stampa di Conte dopo il successo di Marassi contro la Samp.