Inter, Conte: "Cragno migliore in campo per distacco, noi bravi a restare in partita"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, risponderà alle domande dei cronisti dalla sala stampa della Sardegna Arena al termine dell'importante vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari.

15.35 – Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte.

Ci racconta l'umore nello spogliatoio dopo questa vittoria?

"Sottolineiamo che la vittoria era in dubbio perché Cragno è stato oggi il migliore in campo per distacco, abbiamo fatto un buonissimo primo tempo dove abbiamo creato tanto ma non abbiamo segnato. Loro hanno fatto un bellissimo gol nell'unica occasione che hanno creato: i miei ragazzi sono stati bravi a rimanere sul pezzo e ribaltare la partita. Questa è la quarta vittoria consecutiva, non riparte nessun nuovo campionato per noi".

Sensi può tornare titolare?

"Dipende da lui, se riacquista la condizione di forma dell'anno scorso sì: oggi è un piccolo step, ma il Sensi che conosco io è ancora molto lontano da quello che voglio. Viene da un anno veramente tribolato, incrociamo le dita affinché dia continuità, ma non voglio un Sensi dimezzato".

Handanovic poteva fare di più sul gol subito?

"È stato un eurogol di Sottil, quelli sono tiri che se ne fai 100 non so quanti riesci a colpirli in quel modo. Complimenti a Sottil che è un ragazzo interessante".

Un commento sulla gara di Barella.

"Nicolò sta crescendo tanto, ha tantissima energia, secondo me deve incanalarla nella giusta maniera, senza strafare. Ma è un ottimo prospetto per diventare un giocatore importante per l'Inter e per la Nazionale italiana".