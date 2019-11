LIVE TMW - Inter, Conte criptico: "Stasera una ferita che spero sentano tutti"

Fonte: dall'inviato al Signal Iduna Park, Dortmund

Una sconfitta difficile da commentare, visto come è maturata. Fra pochi minuti però Antonio Conte proverà ad analizzare la debacle dei suoi, sconfitti 2-3 dal Borussia Dortmund dopo esser stati avanti di due reti al termine del primo tempo.

Cosa è successo nell'intervallo? "Non saprei. E' cambiata la partita e non siamo stati bravi ad adeguarci. Non voglio stare sempre a parlare di attenuanti... E' difficile, la analizzeremo e capiremo tutti insieme".

Programmazione non rispettata? "L'ho fatta io insieme ai dirigenti, l'ho sempre detto e lo ribadisco. Magari mi sono fidato di alcune situazioni e non avrei dovuto...".

Quali sono gli elementi su cui è rimasto sorpreso? "Mi riferisco ai limiti della rosa".

Le poche alternative? "Lo dite voi... Forse avete qualche elemento in più. Io ho detto che abbiamo qualche preoccupazione, a questi ragazzi non posso dire nulla. Dobbiamo imparare a recuperare, ma mi guardo bene dal chiedere alcune cose ai miei ragazzi perché potrebbero rispondermi in qualche modo, visto che hanno giocato tutte le partite. Ho grande rispetto per loro, avremmo dovuto essere nelle condizioni di fare delle rotazioni e poter gestire meglio questi blocchi di 7 partite. Per provare ad essere competitivo, fare bella figura, bisogna essere attrezzati numericamente per fare competizioni importanti. Siamo l'Inter, una delle squadre migliori al mondo. Noi continuiamo a lavorare, abbiamo dato il massimo anche stasera e questo mi da fastidio, non so dare una spiegazione. Più di questo non possiamo fare eppure dobbiamo digerire un 2-0 che è diventato un 3-2. A me piace lottare e vincere, stasera è una ferita che io faccio fatica a metabolizzare. Mi auguro che come la sento io la sentano tutti. Se iniziamo a sentirla tutti siamo sulla buona strada".

Quali i limiti? "Voi fate le pagelle... perché devo rispondere io se avete la capacità di giudizio? A questa domanda potete rispondere voi (riferendosi ai giornalisti, ndr)".

