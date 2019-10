LIVE TMW - Inter, Conte: "Esposito non è la soluzione. Faremo valutazioni"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

20.10 - Non riesce ad approfittarne l'Inter del passo falso della Juventus a Lecce. Solo un pari contro il Parma e grazie alla rete in apertura della ripresa di Lukaku. Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, analizzerà la sfida dalla sala stampa del Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Nel primo tempo cosa non ha funzionato? "Il peggior primo tempo della mia gestione, sotto tutti i punti di vista. Anche dopo il nostro gol non ero soddisfatto. Non eravamo una squadra. Perché? Diventa difficile. Nel secondo tempo si è vista una squadra vera che ha messo all'angolo l'avversario, creando tanto e rischiando con cinquanta metri di spazio alle spalle. Meritavamo qualcosa in più della ripresa. Poi però giocano sempre gli stessi e giochiamo ogni tre giorni. Un po' preoccupato lo sono, già prima della gara di Reggio Emilia, fare campionato e Champions così non è facile. Difficile dire qualcosa a ragazzi che danno tutto, contando la stanchezza psico-fisica. E' tutto parte di un percorso, faremo le valutazioni anche extra calcistiche, per il bene dell'Inter. Parlo senza cattiveria. In panchina avevamo Asamoah che mostrava problemi al ginocchio, de Vrij l'ho rischiato nonostante il dolore al pube, Vecino è tornato dalla Nazionale con un fastidio al bicipite. Tutte le situazioni ci devono portare a delle riflessioni, perché il percorso deve essere fatto in campo, ma in generale bisogna stare attenti su come fare meglio in futuro per il bene del club. Sento fare certi discorsi che mi vengono i peli dritti così. Questi ragazzi sono eccezionali, hanno dato tutto dopo il black out nel primo tempo. Lo capisco, può subentrare la fatica difficile da gestire. Abbiamo giocato partite importanti, ora dobbiamo essere bravi a cercare di migliorare alcune situazioni"

Ne ha già parlato con la società? "Al di là di questo, ripeto, è iniziato un percorso e anche se le cose vanno bene non possiamo far finta di vedere certe situazioni borderline. E' giusto che si facciano delle valutazioni e si cerchi in futuro di migliorare. Prossimo anno dovremo faremo tesoro di questi momenti per non ripetere gli stessi errori. Se non avremo imparato, se ci ritroveremo dove siamo adesso, non ci siamo. Dobbiamo sperare che le cose vadano sempre bene e farci un bel segno della croce. Non critico la società, dico solo che con l'esperienza mia e di tutti di migliorare ancora. Qui i giocatori sono sempre gli stessi, spesso giovani come Esposito rispetto al quale bisogna stare tranquilli. Siamo l'Inter e Sebastiano non può essere la panacea di tutti i mali. Altrimenti c'è qualcosa che non quadra, qualcosa evidentemente di sbagliato"

Cosa pensa dell'arbitraggio di Chiffi? "Se posso evito di fare qualsiasi commento, a meno che non mi facciano arrabbiare come successo a Barcellona. Fa parte del gioco, bisogna accettarlo e quindi va bene. Più che altro diventa difficile stare fermi per cinque minuti per un millimetro in più o in meno, bisognerebbe sempre favorire chi sta attaccando. Mi ha dato fastidio il fatto che ha interrotto un momento positivo nostro, col Parma alle corde. Ma va benissimo la tecnologia, così nessuno si può appellare a nulla"

