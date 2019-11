LIVE TMW - Inter, Conte: "Gara stregata. Ora col Barca ha un senso"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato al Sinobo Stadium, Praga

23.30 - Un arsenale tanto devastante davanti così lo vorrebbe ogni allenatore. Lukaku e Lautaro regalano ai nerazzurri tre punti pesantissimi sul campo dello Slavia Praga. A breve il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del Sinobo Stadium. Segui la conferenza Live su TuttoMercatoWeb.com

23.33 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Si è visto proprio tutto: si ritiene soddisfatto?

"Assolutamente, dobbiamo essere orgogliosi al di là della vittoria. Importantissima certo, ma le situazioni portavano a pensare fosse una gara sfigata. Il gol annullato e poi il rigore contro poteva innervosirsi. Siamo stati bravi a gestire la situazione nel migliore dei modi, complimenti ai ragazzi. Hanno reso orgogliosi anche i nostri tifosi"

Quando i movimenti sono così perfetti, dobbiamo pensare al tanto lavoro settimanale?

"L'avevamo preparata bene, loro in Champions giocano in maniera molto diversa al campionato. La nostra coppia di attaccanti dal match d'andata che ci ha visti sorpresi, è cresciuta. Ero molto fiducioso, avevo visti i miei ragazzi. Sapevamo come fargli male e ci siamo riusciti. Ora giocare col Barcellona ha un senso e lo faremo anche in casa nostra"

Gara vinta nel secondo tempo: la risposta c'è stata in un momento tosto...

"Oggi dovevamo stare dentro al match fino alla fine e ci siamo riusciti. Nonostante gli episodi. All'intervallo ho chiesto ai miei di stare sereni e mantenere l'intensità. Hanno mostrato voglia di vincere, come a Verona. La mentalità si vede, c'è fame di risultati"

Ha mai allenato una coppia così forte e assortita?

"Stiamo parlando di due giocatori non ancora completi. Lukaku ha molte potenzialità, va ancora svezzato. Lautaro ha appena 22 anni, dopo quattro mesi si vede la differenza. I calciatori in generale sono più forte, stanno crescendo in maniera evidente. Davanti siamo giovani escluso Alexis che rientrerà con noi presto. Con il lavoro miglioreranno: vincere così in una gara quasi stregata, contro un avversario tanto difficile, ci dà forza per fare cose importanti"

C'è stato un momento in cui ha pensato che non ce l'avrebbe fatta nonostante il campo dicesse che eravate superiori?

"Sinceramente no, questa sera ero molto tranquillo e fiducioso. Sapevo che l'avevamo preparata bene, i ragazzi erano sul pezzo, sapevano cosa fare, gli ho detto di continuare a fare quello che dovevamo, alziamo i giri del motore e la situazione volgerà a favore. Sono contento sia avvenuto. Sembrava stregato anche il secondo tempo, situazioni strane, traverse, però non dimentichiamo la sofferenza avute da Dortmund e Barcellona qui. Lo Slavia in campionato gioca una spanna sopra tutti, è forte, ha giocatori forti, venire a vincere qui nonostante le difficoltà del periodo, abbiamo dato una bella dimostrazione di compattezza, un gruppo vivo e presente con tutti i suoi componenti ed è l'aspetto più positivo della serata".

23.44 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte