LIVE TMW - Inter, Conte: "Ko Real? Non mi fa piacere. Subiti solo due tiri in porta"

live Inter, Conte: "Ko Real? Non mi fa piacere. Subiti solo due tiri in porta"

23.10 - Come l'anno scorso, l'Inter di Antonio Conte comincia il suo cammino in Champions League con un pari, questa volta di fronte al Borussia Monchengladbach. Per i nerazzurri, che in svantaggio hanno ripreso la gara soltanto al novantesimo, doppietta del trascinatore Romelu Lukaku. Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, risponderà alle domande dei giornalisti partecipanti alla conferenza stampa post-gara. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.56 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

La sconfitta del Real è una notizia positiva o negativa? - "Considerata la storia del Real in Champions, giustamente viene sempre considerata tra quelle papabili alla vittoria finale. Un posto agli ottavi nel gruppo immagini sia già occupato. Un risultato che a me non fa piacere, ma sapevo che le difficoltà avrebbe potuto incontrarle contro lo Shakthar. L'abbiamo incontrata e avevo detto che al di là del nostro risultato con loro, sono un'ottima squadra"

La squadra prende gol per errori di sistema... - "Guardo le statistiche e vedo che loro oggi hanno fatto due tiri in porta. La partita noi oggi per gran parte l'abbiamo dominata sotto tutti i punti di vista. Non posso non essere soddisfatto della mia squadra, sicuramente dobbiamo essere più attenti a situazioni individuabili sulle quali si può migliorare. Abbiamo giocato a ritmi importanti, contro una tedesca che di solito è molto intensa e rapida. Avessi potuto intervenire al 65' sulla partita (assenza di cambi, ndr), avremmo rialzato il calo di intensità che c'era stato. I ragazzi però bisogna elogiarli perché stanno fronteggiando situazioni che con il calcio hanno poco a che fare e lo fanno senza accapare alibi"

Come arriverete a Genova prossimo week end? - "Questa non è la situazione ideale che un allenatore vorrebbe. Ci sono defezioni che a livello sportivo non hanno niente a che vedere. Siamo in 13-14 effettivi e, anche se giocheranno sempre gli stessi ogni 3 giorni e pagheremo dal punto di vista delle energie e dal punto di vista fisico, al tempo stesso affronteremo la situazione a testa alta. Per questo sono orgoglioso di questi ragazzi che fanno fronte a difficoltà. Sono orgoglioso di allenare questo gruppo di calciatori".

00.03 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte