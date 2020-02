vedi letture

Inter, Conte: "Ludogorets di qualità. Eriksen? Vediamo domani se giocherà"

Vigilia di Europe League, per l'Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro presenta la sfida di domani contro il Ludogorets, gara valida per l'andata dei sedicesimi di finale.

Ore 18, inizia la conferenza stampa

Quali sono le preoccupazioni principali? "E' una squadra abituata a giocare in Europa e in campionato ha margine importante. E' una buona squadra, con individualità. Dovremo affrontare il match con la giusta voglia per fare del nostro meglio, sapendo che affronteremo una squadra in salute, che ha vinto 6-0 in campionato. Servirà attenzione".

I singoli del Ludogorets che mi preoccupano? "Non mi piace mai parlare dei singoli, guardo alla squadra anche se questa ha buone qualità nei singoli, con una buona forza offensiva. Servirà rispetto, abbiamo lavorato sapendo quali sono i loro pregi e i loro difetti".

Cosa manca ancora a Sanchez? "E' rientrato da un brutto infortunio, è stato fuori 3 mesi. Sta recuperando bene, è pronto per iniziare la partita. Stiamo parlando di un giocatore che negli ultimi 2 anni non ha giocato molto, deve trovare la miglior forma fisica e in questo modo potrà aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi".

Come si riparte dopo il ko con la Lazio? "Brucia per la prestazione contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. La prestazione c'è stata, dispiace per il risultato perché i due gol sono stati nostri regali. Si riparte con convinzione, domani avremo un impegno europeo ed è giusto affrontarlo nella giusta maniera, rispettando la competizione".

Un giocatore come Eriksen può aiutare la crescita della squadra? "Ogni singolo deve pensare a migliorare se stesso, non sperare in chi gli sta a fianco. Se ci sarà una crescita individuale questa andrà nel collettivo, quindi migliorerà tutta la squadra".

Come stanno i giocatori rimasti a Milano? "Brozovic non c'è perché continua ad avere problemi alla caviglia. Si è allenato a parte, deve fare un programma specifico per farlo arrivare al 100%. Poi Skriniar è rimasto a casa perché domani non avrebbe giocato, ha saltato alcuni allenamenti per influenza e ho preferito lasciarlo a Milano".

Può diventare un'occasione per Eriksen? "Vediamo, faremo la rifinitura domani mattina e poi prenderemo la giusta decisione".

