LIVE TMW - Inter, Conte: "Mercato? Io un buon profeta. Basta infortuni"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

13.30 - Mercato chiuso, ma senza l'acuto finale. Adesso parlerà solo il campo, quello della Dacia Arena dove l'Inter sfiderà domani l'Udinese. A breve il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, presenterà la sfida contro i friulani dalla sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

13.45 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Come sta la squadra in vista di Udine?

"Bene, c'è la soddisfazione di aver raggiunto la semifinale di Coppa nonostante le difficoltà di numero. Ci siamo allenati bene, siamo pronti per l'Udinese"

Mercato finito: quanto è soddisfatto?

"Sono contento sia terminato. Ho sempre detto cosa sarebbe successo, vendiamo un giocatore e ne prendiamo altro. Prestito per prestito, cessione per acquisto. Sono stato onesto dall'inizio e son stato buon profeta"

Come sono andati questi primi giorni per Eriksen?

"Giocava poco in Premier, ma dal punto di vista fisico l'ho trovato in una discreta condizione, sta entrando nell'idea di calcio che vogliamo proporre. Abbiamo parlato tanto per fargli capire cosa fare con la palla e senza. E' un calciatore che recepisce subito, si aggiunge a un ottimo reparto di centrocampisti"

Può diventare un dieci alla Zidane?

"No, sono caratteristiche diverse. Christian ha qualità, visione di gioco, può fare gol e servire gli attaccanti. Siamo lontano dal profilo di Zinedine"

Quanto sarà importante il contributo di Esposito?

"Giocherà lui o Sanchez, l'assenza di Lautaro è importante per noi vista la sintonia con il gruppo e nello specifico con Romelu. Insieme giocando sempre insieme hanno maturato grande intesa. La squalifica certamente pesa"

Rosa attrezzata per arrivare in fondo a tutte le competizioni?

"Il tempo lo dimostrerà, secondo me dobbiamo parlare di chi c'è. Son contento di allenare questo buon gruppo di calciatori. Mi è dispiaciuto per chi è andato via, hanno dimostrato grande disponibilità. Sono arrivati ottimi giocatori che necessitano di imparare la lingua e integrarsi velocemente"

Marotta ha detto che il club ha riacquistato appeal internazionale...

"In Inghilterra ho vinto la FA Cup subito, Klopp al primo non ha vinto nulla. Vuol dire che in Premier ho fatto bene. Ecco perché Moses e Young sono venuti all'Inter, erano nelle condizioni di scegliere e ci hanno scelto. Siamo orgogliosi, ci vedono nel modo giusto, ognuno di noi sta contribuendo per riportare il lustro del passato. Stiamo dando segnali all'esterno molto positivi. Non scontato che Eriksen sia venuto da noi"

Si aspettava di vedere una Juventus così imperfetta e una Lazio tanto in alto?

"Parlare delle altre squadre mi interessa lo zero assoluto. Lo ripeto da inizio anno: dobbiamo guardare a noi per cercare di migliorare. Sono contento di lavorare all’Inter e del fatto che la gente apprezzi i nostri sacrifici. Significa che stiamo lasciando una traccia. Stiamo cercando di riportare l’Inter dove merita e per questo sono contento. Guardiamo alla nostra crescita, senza invidia e paragoni. L’unico modo per crescere"

Inizia un ciclo di partite durissime: come si possono evitare le maggiori insidie?

"Incrociando le dita affinché stiano lontani eventuali infortuni, giocando ogni tre giorni è fondamentale avere il gruppo a disposizione. Mi auguro di poter essere sereno nel fare rotazioni. In passato non è capitato così spesso"

Che partita si aspetta a Udine e quali sono le condizioni di Brozovic

"Marcelo verrà con noi a Udine, faremo le dovute valutazioni, si è allenato ieri per la prima volta in gruppo. Mi aspetto un'Udinese tosta, come all'andata. Sarà una partita impegnativa, come del resto in Italia lo sono tutte"

14.02 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte