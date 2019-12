LIVE TMW - Inter, Conte: "Nelle difficoltà ci siamo tutti responsabilizzati"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

17.15 - Un super Lautaro che mette a referto le seconda doppietta in quattro giorni e l'Inter torna in testa alla classifica. Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, analizzerà la sfida dalla sala stampa dello stadio Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

17.47 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Vi siete aperti uno spiraglio: può essere un ulteriore tassello importante per arrivare fino in fondo?

"Essere in testa con 37 punti ci deve dare entusiasmo , deve renderci orgogliosi. L'entusiasmo ripeto però non deve essere negativo, porta a pensare di essere più forte degli altri, magari non fai più diagonali da 20 metri. Il fatto anche di essere lì, a giocarcela anche in Champions deve darci ulteriore stimolo. La strada unica qui è il lavoro. Non finirò mai di ringraziare i miei calciatori"

Vittoria comunque senza assenze pesanti: squadra matura oltre le aspettative?

"Mi auguro quanto prima di avere tutti i giocatori a disposizione, perché ci sono diversi giocatori fuori. Spero possano rientrare e tornare con noi per fare quello che stavano facendo. Questo è il primo augurio, sarei un folle a non augurarmi questo. Vedendo il bicchiere mezzo pieno, da un mese e mezzo abbiamo difficoltà numeriche per affrontare campionato e Champions, tanti giocatori si stanno responsabilizzando ancora di più, sentendo il dovere di responsabilizzarsi e di alzare il proprio livello per sopperire a determinate situazioni. Questo è il bicchiere mezzo pieno, poi spero di avere quanto prima la rosa a disposizione per ruotare ed essere più sereni. Tutti stanno alzando il loro livello. Gagliardini ha avuto un problema al piede, per Candreva nulla di particolare".

Quanto è sorpreso da questo primo posto?

"Sicuramente rimane la bella sorpresa, dopo 14 gare siamo in testa alla classifica, possibile perché abbiamo portato un ritmo impressionante. La bella sorpresa rimane. Ora cerchiamo di custodirla gelosamente e di godercela nella giusta maniera, quello che stiamo facendo deve portare entusiasmo e ci deve fare lavorare con entusiasmo, dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo ma sapere che è frutto del lavoro di sacrificio dei calciatori, della loro disponibilità. Abbiamo da fare una grossa crescita, questo entusiasmo non ci deve portare a pensare che siamo diventati più bravi ma dare il massimo"

Soddisfatto dei cori di San Siro per lei ai quali ha risposto con applausi?

"Sono stato accolto bene, il nostro tifoso si è accorto del nostro lavoro e questa è la cosa più importante. La cosa più belle è quando ti viene riconosciuto il lavoro. Bello che in ogni partita ci sia una sfida così importante. Andiamo avanti così, tutti uniti per toglierci delle belle soddisfazioni. Per essere credibili"

17.58 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte