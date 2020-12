live Inter, Conte: "Non prestiamo il fianco a chi sta godendo e vuole distruggere. Rialziamoci"

Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, presenterà la sfida contro i rossoblù valida per l'11esima giornata di Serie A.

14.10 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Il Cagliari dall'inizio della stagione ha cambiato molto: che gara si aspetta? - "Una gara tosta e difficile, contro di loro lo è sempre. Dobbiamo essere bravi ad arrivare nel modo giusto fin dall'inizio. L'uscita in Champions è stata dolorosa per me e per i calciatori. Ci credevamo, avevamo rimesso in piedi la qualificazione dopo il Real Madrid e perciò è dispiaciuto uscire così senza riuscire a fare nemmeno un gol. Ora rialziamo la testa, il morale non è alle stelle perché è giusto che ci sia dolore, ma sappiamo che bisogna affrontare subito la prossima gara nel miglior modo".

Come sta Vidal? - "E' ancora out, ha ripreso a lavorare, ha avuto un problema muscolare e bisognerà riportarlo nelle migliori condizioni rispettando i tempi che non sono lunghi, ma richiedono certamente pazienza"

Che promessa si sente di fare ai tifosi? - "Più che altro voglio dare un messaggio al popolo interista: non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta godendo e sperando che si distrugga ciò che si sta cercando di creare dopo un anno e mezzo di lavoro. Vedo troppa negatività, gli altri stanno accorgendosi quanto di buono stiamo facendo per il futuro di questo club. Stiamo perciò compatti e uniti. L'anno scorso siamo arrivati secondi sia in Italia sia in Europa League, con la semifinale di Coppa. Siamo tornati ad essere credibili: capisco che c'è impazienza dopo dieci anni senza trofei, ma quando inizi a lavorare ripartendo dalle fondamenta, serve il giusto tempo. Una volta costruita la base, si può pensare al grattacielo che meritano i tifosi dell'Inter"

Non sente l'obbligo di vincere il titolo visto il suo carattere e la sua ambizione? - "La proprietà è stata chiara con me, ha parlato di crescita e valorizzazione dei giovani, di trasformare gli ottimi giocatori in top player. E' stata precisata la difficoltà del momento post covid, perciò serviva dare innanzitutto continuità ai nostri risultati e, in questo senso, le dichiarazioni del presidente Zhang le tengo qui con me. E' stato detto qualcosa di molto chiaro con il quale siamo in linea. Poi chi mi conosce sa che l'eliminazione dalla Champions brucia, sa come la sto vivendo"

Come questa squadra può sfondare nei match complicati? - "Spesso ci troviamo di fronte avversarsi che aspettano, ma siamo il miglior attacco del torneo. Contro lo Shakhtar non siamo riusciti a concretizzare, servono quindi più cattiveria e cinismo. Le occasioni vanno capitalizzate se vuoi vincere"

Perché, a proposito di valorizzazione, Eriksen non migliora? - "Voi lo vedete quando è in campo, sicuramente il mio compito è migliorare tutti e con lui lo sto facendo. Sa che sono intellettualmente onesto e che cerco di mettere tutti sullo stesso piano. A volte posso riuscirci in modo evidente, altre volte meno. Magari per Christian ci vorrà un po' più di tempo per mostrare tutta la sua crescita con questa squadra"

Il fatto di avere la possibilità di preparare le gare della sola Serie A, è un vantaggio? - "E' un dolore essere usciti dall'Europa, ci credevamo e c'è amarezza. Ora concentriamoci sul campionato, da qui a febbraio non c'è nulla di particolare e, in fondo, abbiamo solo due partite in meno da giocare rispetto alle altre"

Contro le grandi cosa serve per fare quel famoso salto di qualità? - "Bisogna avere pazienza, evitare la pressione che ti sgonfia, crescere a livello individuale e di squadra, ci sono partite che devono essere vinte a prescindere prima ancora di entrare in campo. Abbiamo iniziato un percorso e sotto questo punto di vista abbiamo un bel po' di strada da fare. Ho grande fiducia nei miei ragazzi, sapevano che non sarebbe stato facile"

Secondo lei perché l'Inter non ha meritato di passare il turno? Da queste partite cosa prenderete di buono? - "In tutte le situazioni negative bisogna cercare di capire come lavorarci, in maniera intelligente. Alla fine, nel girone le partite che abbiamo pagato di più sono state quelle contro il Real Madrid. Negli scontri diretti con Borussia e Shakhtar abbiamo dimostrato che meritavamo molto di più. A San Siro contro il Madrid ci siamo complicati la vita, l'errore in certi momenti deve essere ridotto al minimo"

Ritiene il suo percorso da tecnico troppo più avanti rispetto al club che sta guidando al momento? - "Quando ho preso l'Inter la situazione non era al top, ma lo sapevo e mi era stato detto. Da parte mia c'è stata grande voglia di mettermi in gioco e riportare questo club dove merita. Ho determinazione e speranza, sapendo che oggi ci sono delle difficoltà che prima non c'erano. Il covid ha portato difficoltà importanti, ma se vuole ne parli il club, io sto zitto e ci metto sempre la faccia"

Domani ritroverete Godin: per quale motivo ha lasciato l'Inter? - "Non penso che debba giustificare partenze e arrivi. Ho grande affetto e rispetto per Diego per ciò che mi ha dato l'anno scorso. Lui sa benissimo cosa penso di lui, l'importante è solo questo"

14.33 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte