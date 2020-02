LIVE TMW - Inter, Conte: "Ora abbiamo qualche arma in più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, dopo la vittoria nel derby per 4-2, parla in conferenza stampa. Segui le parole dell'allenatore nerazzurro con il live su TMW.

23.32 inizia la conferenza di Conte

Derby vi dà fiducia? "L'unico problema che abbiamo avuto è che nel girone d'andata hanno giocato sempre gli stessi. Oggi abbiamo la possibilità di fare qualche rotazione in più, ha recuperato Sanchez, abbiamo qualche arma in più. Handanovic invece ha avuto questo problema, non c'era Lautaro, la squadra sta affrontando le difficoltà in maniera importante. Da inizio anno abbiamo affrontato situazioni difficili".

Dopo il primo tempo ci credevi? "Sapevamo di affrontare un Milan più forte dell'andata, sapevamo che oggi vincendo potevamo tornare in testa della classifica. Era una opportunità da cogliere, e questo può portare pressione. Il primo tempo è stato importante perchè abbiamo capito che non tutte le partite vanno affrontante nella stessa maniera. Ci ha fatto capire questo. Nella ripresa abbiamo usato la testa e messo a posto le cose".

Inter da scudetto? "E' un sogno, ma come lo è per noi lo è anche per la Lazio, o Atalanta e Roma. Parliamo di un campionato stradominato dalla Juve, oggi invece quantomeno c'è un po di bagarre, ma molto dipenderà da noi. Abbiamo un ciclo davvero importante di 10 partite, perchè dobbiamo sederci a più tavoli perchè abbiamo fame. Complimenti ai giocatori per lo spirito, siamo felici per i tifosi perchè meritano questa soddisfazione".

Cambio di mentalità? "Il primo responsabile del primo tempo sono io, mi assumo le responsabilità perchè io preparo la partita. Per mia colpa nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, siamo stati fin troppo arrembanti in fase di non possesso".

Ore 23.40 finisce la conferenza di Conte.