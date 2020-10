live Inter, Conte: "Ora siamo più esperti e attrezzati rispetto al passato"

Dopo il ko nel derby, l'Inter ha l'opportunità di ripartire subito in vista del debutto di domani a San Siro in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach.

L'esperienza ora è maggiore, sono arrivati Vidal e Hakimi che sanno cosa vuol dire giocare la Champions, quanto può aiutare questo aspetto? - "E' stato importante maturare l'esperienza dell'anno scorso anche con la finale di Europa League. Tutti siamo cresciuti, Arturo ha esperienza da vendere. Ripartiamo più attrezzati"

Bastoni torna disponibile? - "Sì, ieri si è allenato e lo farà anche oggi. Verrà in panchina, ma quando si viene da un periodo di guarigione, serve tempo per tornare in condizione. Non basta un giorno. Faremo per il resto delle valutazioni, Brozovic si è affaticato, vedremo anche Sensi se fisicamente è pronto. Non vogliamo correre grossi rischi"

Le italiane in Europa hanno rallentato in questo ultimo turno di campionato: perché? - "Vedo diverse squadre che lotteranno per i primi quattro posti della classifica. Il torneo è più equilibrato, vogliamo esserci e faremo di tutto per terminare in questo gruppo. Anche all'estero il Real, il Barcellona e altre top hanno perso. Risultati inaspettati, dipendono anche dal ritorno dei nazionali e dal naturale affaticamento. Per ciò che riguarda noi, sappiamo di essere arbitri del nostro destino. Difficile oggi fare pronostici sul nostro percorso europeo"

Vidal può fare il trequartista? - "Stiamo giocando con il trequartista perché penso che così si esalta l'intera squadra. Lo abbiamo adottato questo modulo anche nel finale della scorsa stagione, adattando più giocatori al ruolo di trequartista: Barella, Eriksen, Nainggolan, Sensi, Vidal"

Dalla Spagna vi considerano i favoriti: vi disturba questa "spinta"? - "Non lo so se in effetti ci considerano i favoriti, stiamo parlando dei campioni di Spagna, di una rosa che ingloba giocatori da cento milioni, sentir dire questo sinceramente mi fa sorridere. Le valutazioni devono essere serie e concentrate per evitare di dire fesserie. Il Real, perché non ha fatto mercato, non può non se"

Sente che manca la consacrazione internazionale da tecnico? - "Sento che mi sto avvicinando, negli ultimi anni tra ottavi, quarti, semifinali e finale sento questo, anche se per me non rappresenta un problema. Posso ritenermi soddisfatto, il mio è un bellissimo percorso che mi rende orgoglioso"

Come sta Sanchez? - "Siamo stati attenti e accorti a gestirlo in quel modo, nel finale di gara contro il Milan eravamo un po' in apprensione, ma tutto è andato bene. Ora sta bene e può anche andare in campo dal primo minuto"