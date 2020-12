live Inter, Conte: "Sanchez anche trequartista. Vidal? Nulla di grave"

23.00 - La prima doppietta di Hakimi con la maglia dell'Inter e il solito sigillo di Lukaku per stendere il Bologna. Terza vittoria di fila in Serie A e in stagione per la squadra di Antonio Conte che, tra poco, risponderà alle domande post match. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.24 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Era la prestazione che serviva per arrivare al meglio in Europa? - "La vittoria e la prestazione attenta e determinata sono un buon viatico per in vista dello Shakhtar. Avevamo bisogno di una vittoria così, aumenta l'autostima e la consapevolezza nei nostri mezzi. Questa ferocia fa capire che siamo una squadra difficile da affrontare, arriviamo bene in Champions dove dovremo fare una grande partita, attenta, senza lasciare spazio al loro contropiede: così possono diventare micidiali come fatto contro il Real Madrid. Verranno qui a giocarsi quel tipo di gara, servirà per questo grande lucidità"

Crede che la prestazione di Skriniar sia stata la sua migliore in stagione? - "Milan sta lavorando tanto, secondo me sta crescendo così come de Vrij, Bastoni e D'Ambrosio. Lo stesso Ranocchia, quando ha giocato. Sa benissimo che ha i mezzi per fare bene e poi le buone prestazioni aumentano la fiducia nei propri mezzi. Son contento, è un ragazzo serio e deve continuare così. Tutti però devono sapere che quando giochiamo con la giusta garra, cazzimma o come volete, possiamo giocare davvero ad alti livelli"

Sanchez trequartista era una mossa studiata da tempo? - "Di solito il Bologna gioca a quattro e invece si è schierato un po' a specchio. Perciò ho chiesto ad Alexis di giocare tra le linee e girare intorno a Lukaku come riferimento. Può fare anche il trequartista, ma mi aspetto di più in fase realizzativa: gli chiedo di tirare di più, sta avendo il suo spazio e anche quando entra a gara in corso diventa letale. Li sto alternando là davanti, per farli rifiatare ed evitare infortuni come accaduto diverse volte in passato"

E' preoccupato per le condizioni di Vidal? Vi siete confrontati? - "Arturo mi ha detto che è scivolato sentendo un piccolo fastidio. Mi ha rassicurato. Lui è un generoso e un guerriero, mi auguro che non sia nulla di particolare. Abbiamo bisogno di lui in mezzo al campo"

23.30 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte