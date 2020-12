live Inter, Conte: "Sapevamo delle difficoltà. Eliminazione va metabolizzata"

23.20 -L'Inter prova di tutto, ma contro lo Shakhtar finisce ancora 0-0: risultato che condanna i nerazzurri, per la prima volta nella loro storia in Champions League, all'ultimo posto nel girone. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa post-match. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.45 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Si aspettava questo tipo di partita dallo Shakthar? - "Lo Shakhtar ha fatto una partita in difesa, incredibile non aver segnato un gol in 180 minuti. Il loro portiere è stato il migliore. Strano che si siano accontentati di non prendere gol, di solito sono molto più propositivi: sono stati bravi e fortunati"

Avrebbe forse potuto usare meglio i cambi? - "Ho fatto entrare Perisic al 65', poi Sanchez ed Eriksen nel finale: avevamo due ali, due punte e centrocampisti offensivi. Più di questo che devo fare, fatemi capire? Ci bastava solo un gol per vincere"

La stagione è in qualche modo è compromessa? -"Sapevamo delle difficoltà che avremmo incontrato, sono state prese delle posizioni a tal proposito. Dobbiamo metabolizzare questa eliminazione e ripartire in fretta, pensando già al prossimo match a Cagliari"

23.51 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte-