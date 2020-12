live Inter, Conte: "Sensi? Spero adesso in un po' di pace. Per lui, ma anche per me"

23.00 - Nella sofferenza nonostante l'uomo in più (espulso Insigne per proteste dopo l'assegnazione del calcio di rigore), l'Inter trova una vittoria pesantissima sul Napoli a San Siro. Decide Romelu Lukaku dal dischetto. Tra poco il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte

Quanto è stato positivo l'ingresso di Sensi? - "Sta cercando di rientrare in condizione, sta aumentando l'intensità in allenamento per tornare a essere un giocatore a tutti gli effetti. Speriamo non gli capiti più nulla, in un anno e mezzo ha giocato pochissimo, ma quando ha giocato l'ha fatto benissimo e ci ha abituato sempre bene. Buona notizia la sua forma, ora incrocio le dita: speriamo in un po' di pace per lui e anche per me. Sarebbe una freccia in più".

Oggi solo tre cambi: è stato difficile cambiare assetto? - "Inevitabile che quando viene a mancarti Sanchez, si sente. Alexis è mancato per gran parte della stagione scorsa e anche quest'anno. Per un po' abbiamo perso anche Lukaku. Anche Pinamonti è tornato dalla Nazionale con un problema alla caviglia e non ha ancora recuperato. Andrea comunque è come Esposito, di grande prospettiva, ma giovane"

L'ha soddisfatta la squadra nella gestione nel finale? - "La gara è stata tattica, sapevamo che sbloccarla poteva portare la partita a nostro favore. Abbiamo sofferto, negli ultimi minuti ci è venuto un po' il braccino, ma questa vittoria contro il Napoli che ha la nostra stessa ambizione in Serie A vale il doppio"

Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte