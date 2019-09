LIVE TMW - Inter, Conte: "Sentivo la pressione. Battuto un top club"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

23.00 - Cuore e organizzazione regalano all'Inter il primo derby dell'anno. Brozovic prima e Politano poi stendono il Milan e permettono così ai nerazzurri di rimanere in vetta alla classifica. A breve il tecnico interista, Antonio Conte, analizzerà la sfida dalla sala stampa dello stadio Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Stasera è stata l'Inter che volevi? "E' stata una buona gara sotto i punti vista della tattica e della fase di non possesso. Non un possesso fine a se stesso. Bene l'intensità contro un'ottima squadra, un top club come noi. Non dimentichiamo che abbiamo vinto un derby fuori casa. Era il primo derby e ci tenevo, sentivo la pressione e per questo son contento"

Diceva che in Champions non era riuscito a incidere: oggi invece Godin, D'Ambrosio, Barella hanno dato qualcosa in più... "Voglio elogiare la squadra e non i singoli. Martedì è mancata la prestazione, ci ha dato del veleno. Vincendola però magari ci avrebbe fatto affrontare questo momento con un pizzico in più di superficialità. Abbiamo dimostrato che se vogliamo, possiamo. Il Milan ha fatto al massimo due ripartenze"

Quanto c'è di Conte in questa vittoria? "Nelle situazioni negative c'è sempre tanto di mio, oggi c'è stata una prestazione positiva ed è giusto dare i meriti ai ragazzi. Hanno fatto tutto quanto avevamo preparato in maniera encomiabile, feroce. I derby sono gare a sé, vanno vinte sul campo dimostrando la fame. Il Milan, ripeto, è una squadra molto ben organizzata. Vittoria che aumenta la nostra autostima. Non deve accadere che si perda autostima e personalità"

Si sente ora più dentro al mondo Inter? "Inutile negare che sento grandissima responsabilità. Continuo a dire che oggi sono il primo tifoso dell'Inter, al di là che si possa vincere o perdere. Oggi per l'Inter non dormo, come in passato accaduto con Chelsea, Nazionale e Juventus. Non devo essere accettato da qualcuno, ma voglio che la gente capisca, anche chi sta all'opposizione, che darò tutto me stesso fino all'ultimo"

