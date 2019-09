LIVE TMW - Inter, Conte: "Ululati contro Lukaku? Io non li ho sentiti"

Fonte: dal nostro inviato alla Sardegna Arena

Al termine della sfida tra Cagliari e i nerazzurri, corsari alla Sardegna Arena grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku, c'è attesa per le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter, Antonio Conte.

23.25 – Inizia la conferenza stampa.

Sei punti in due partite sono importantissimi.

"È stata una partita diversa, me l'aspettavo così. Ieri in conferenza stampa avevo avvisato tutti, che sarebbe stata una gara difficile. Chi verrà a giocare qui non farà una passeggiata di salute. Sapete che sono molto esigente: c'è da fare tanto e da migliorare, ma dico anche che abbiamo vinto su un campo difficile. Anche da calciatore per vincere qui bisogna sudare. Il Cagliari ha fatto la sua partita, sono stati bravi come i miei ragazzi, ma dobbiamo continuare a crescere".

Romelu Lukaku e gli ululati: cosa si può fare perché questo non succeda più?

"Sinceramente, ero talmente preso dalla partita e non ho sentito cori contro Lukaku. Detto ciò, episodio a parte, su tante altre situazioni credo che in Italia dovremmo migliorare molto ed essere più educati e rispettosi verso chi lavora. All'estero si tifa la squadra, non si insulta così l'avversario: ci deve essere massimo rispetto, io oggi sono stato trattato bene e non sono stato insultato. Altre volte non capita così e non è bello".

Gli applausi all'ingresso di Barella: come intende usarlo?

"Sono molto contento dell'accoglienza che ha ricevuto Nicolò, penso che il ragazzo se la meriti tutta. Ciò detto, parliamo di un giocatore forte e di 23 anni, con grandi qualità e che sta entrando in un'idea di calcio diversa dall'anno scorso, dove erà più 'assaltatore'. È un ragazzo con grandi doti, mi rivedo un po' in lui: sono molto contento di lui e del suo ambientamento, è un grande acquisto".

Dopo il grande entusiasmo della prima partita, quanto contano questi tre punti?

"È una vittoria molto importante perché dà continuità alla prestazione contro il Lecce, anche se sono partite diverse. La prima in casa, oggi confermarsi in trasferta dopo il ko del Cagliari contro il Brescia è uno step importante per noi, ma dobbiamo diventare più bravi a gestire le situazioni. Avrei voluto 'ammazzarci' dopo il gol subito, ma siamo stati bravi a riportarci in vantaggio. Ma c'è tanto da fare".

La sosta è benedetta soprattutto per poter lavorare con Sanchez: è possibile anche il 3-4-3, come visto al Chelsea?

"Sanchez andrà in nazionale, ma giocherà solo la prima gara. Ha una discreta condizione, giocherà un match importante contro l'Argentina e metterà minuti nelle gambe. È un grande giocatore, lo conosco molto bene: dovremmo essere bravi a riportarlo ai livelli di Udine e Barcellona, contiamo tanto su di lui come su Lukaku, Martinez, Politano ed Esposito, che continuerà a stare con noi. Sul modulo: questa squadra è nata per giocare così, perché abbiamo centrocampisti adatti all'inserimento, da Vecino a Gagliardini, Sensi e Barella. Ora non abbiamo giocatori in rosa per giocare a 4, ma durante la partita è possibile che si punti sul tridente. Una volta che li avrò tutti, vedremo".

Episodi Var sono figli di un regolamento sbagliato?

"Le nuove regole per me sono molto audaci, perché cambiano totalmente la visione del calcio. Specialmente sui falli di mano, in panchina sei sempre con la paura di un tocco: non sono spaventato dal Var, che considero un mezzo importante. Sono più preoccupato perché sono cambiate tante regole, fatto che crea situazioni difficili da capire. Dovremo forse amputare le braccia ai calciatori per essere tranquilli: è molto difficile giocare così e accettare tutto questo".

23.40 – Termina la conferenza stampa.