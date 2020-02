vedi letture

live Inter, Conte: "Vinto con merito. Il 4-3-1-2? Cerchiamo soluzioni alternative"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter vittoriosa sul campo del Ludogorets, parla in conferenza stampa dalla Huvepharma Arena. Segui la diretta testuale su TMW:

Ore 21.21, inizia la conferenza

La prestazione di Eriksen?

"Uguale a quella della squadra. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché l'intensità era bassa, la palla girava lentamente e per questo era dura trovare spazi. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e la pressione, creando diverse occasioni e vincendo una partita con merito".

Il 4-3-1-2 della ripresa può tornare buono anche dal 1'?

"Lavoriamo su diverse soluzioni a gara in corso, non è la prima volta che cambiamo. Cerchiamo di trovare soluzioni alternative in base alla rosa. Abbiamo una situazione base, ma al tempo stesso cerchiamo anche situazioni alternative: con le 3 punte, con 2 punte ed il trequartista come oggi... Cerchiamo soluzioni che ci possano tornare utili, ma abbiamo un'idea e vogliamo portarla avanti. Ripeto, cerchiamo soluzioni alternative che però non vadano a snaturare il lavoro di questi mesi".

La prova di Sanchez?

"Ha bisogno di giocare, ma io ho bisogno di trovare il momento giusto per dargli spazio. Oggi era il momento giusto per fargli giocare tutta la gara, deve continuare a lavorare e a migliorare la sua condizione fisica".

Ore 21.27, termina la conferenza stampa