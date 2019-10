LIVE TMW - Inter, Conte: "Vittoria che allunga la vita. La strada è giusta"

Fonte: dall'inviato a San Siro

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte prende la parola dalla sala stampa di San Siro per commentare il bel successo per 2-0 contro il Borussia Dortmund. Segui il live su TMW.

Cosa cambia il successo in ottica qualificazione? "Ci allunga la vita e le speranze di andare avanti in un gruppo difficilissimo come il nostro. Sono contento, soprattutto per i miei calciatori. Hanno faticato per raggiungere la Champions e vivere queste serate, la vittoria serve per onorare quanto fatto lo scorso anno e per dare un messaggio di continuità a noi stessi. La strada è quella giusta, possiamo dire la nostra anche in un girone così difficile".

Il processo di crescita? "Noi lavoriamo molto sui dettagli e forse per questo arriviamo stanchissimi a fine partita. Lasciamo zero all'improvvisazione, lavoriamo tantissimo per cercare di far essere i calciatori preparati su tutto. Oggi eravamo preparati al 4-2-3-1 del Dortmund, si sono messi a specchio e in poco tempo abbiamo dovuto cambiare le situazioni di gioco. La soddisfazione di lavorare con questo gruppo è tanta, anche nelle difficoltà. Oggi il gruppo ha dato risposte, oltre a Vecino durante la gara ha avuto un problema anche De Vrij, che ha stretto i denti e ha fatto una grande partita. Il gruppo si è compattato per andare oltre alle difficoltà, i ragazzi stanno facendo bene e io sono contento per i nostri tifosi che hanno spinto dall'inizio alla fine. Ora dobbiamo recuperare in fretta, sabato abbiamo una partita che sarà più difficile di quella di stasera. Speriamo di recuperare energie e magari qualche ragazzo".

Il non voler essere più 'pazza Inter'? "Da parte nostra c'è voglia di dare un segnale. I ragazzi hanno dimostrato maturità durante tutte le fasi della partita, a differenza della gara col Sassuolo. Se vuoi crescere e iniziare a pensare a qualcosa di importante devi dare sensazione di compattezza, di essere una squadra che lavora come tale in ogni fase di gioco. All'esterno deve arrivare questo messaggio".

Può essere uno step di crescita importante? "E' una partita importante. Ma l'Inter non è partita con ambizioni di Champions League o di Scudetto. Noi vogliamo mettere le basi per costruire qualcosa di importante nel tempo, per tanti motivi negli ultimi anni dopo aver costruito si è distrutto. Oggi abbiamo iniziato da zero, dopo le partenze di giocatori base come Icardi, Perisic e Nainggolan. Ripartiamo da zero e speriamo che sia la volta buona. Abbiamo voglia di fare qualcosa di importante, quando inizi sai che ci sarà tanto da lavorare, non dobbiamo farci prendere dall'aspetto emotivo della situazione. Lavoriamo per il presente e per il futuro".

Qual è stata la chiave del match? "Abbiamo scelto una zona di campo per andare a dare pressione. Abbiamo preparato una partita contro una difesa a 4, abbiamo cambiato all'ultimo ma i ragazzi sanno come muoversi. Sulle palle ferme andavamo a prenderli alti come loro, che avevano paura della nostra fase di costruzione. Ma siamo stati propositivi, sapendo che se dai spazio a giocatori di gamba come Sancho, Brandt o Hazard possono diventare devastanti. Per questo siamo stati bravi a leggere ed interpretare la partita".

