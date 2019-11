LIVE TMW - Inter, Conte: "Vittoria meritata, grande risposta del gruppo"

Terminato da poco il match del Dall'Ara tra Bologna ed Inter con il risultato di 1-2. Tra poco in sala stampa si presenterà il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte.

20:39 inizia la conferenza stampa

Vittoria molto importante con tante cose positive

"Sono molto contento. Abbiamo vinto su un campo difficilissimo contro un'ottima squadra. Faccio i complimenti al Bologna perché se la gioca, se non sei organizzato rischi di capitolare. Vittoria meritata per quello che si è visto, per le parate che ha fatto Skorupski. Detto questo grande prova di maturità e grande forza caratteriale. Abbiamo finito in maniera offensiva con due ali sugli esterni, c'è stata una grande risposta da parte del gruppo. Ora appena scendiamo dal treno a Milano resettiamo tutto e pensiamo alla Champions.

Sesta vittoria consecutiva in trasferta: non può essere un dato casuale

"No, non lo è. Sappiamo che siamo arrivati a 28 punti attraverso tanto lavoro e tanta sofferenza durante le partite. Sappiamo che per noi niente è facile, quello che vogliamo dobbiamo cercarlo con le unghie e con i denti. Un'altra squadra senza questa voglia e questa determinazione è difficile che ottenga una vittoria su questo campo. Temevo molto questa sfida, la quinta in pochissimi giorni, siamo stati bravi a prepararla bene. Potevamo concretizzare di più ma alla fine dobbiamo essere contenti di questo successo".

Ha un pensiero per Mihajlovic?

"Con lui ho il piacere di parlare spesso, ci siamo sentiti anche prima del Barcellona. Stiamo parlando di un allenatore top e di una persona top. Ho grandissima stima di una persona che come me preferisce dire una brutta verità che una bella bugia. Vedere il Bologna così nonostante la sua assenza è straordinario. Questa squadra ha il carattere di Sinisa, è una signora squadra".

Lazaro ha dato la risposta che si aspettava? E Lukaku sta crescendo come voleva?

"Quando un giocatore arriva all'Inter è perché tutti ci prendiamo la responsabilità, non solo io. Dobbiamo viaggiare sotto un'unica campana prendendo le cose positive e negative tutti insieme. Lazaro, per esempio, ha giocato poco ma è un giocatore che abbiamo voluto tutti: oggi abbiamo aggiunto un altro giocatore e sono contento per lui perché stava soffrendo per il fatto di non vedere il campo. Sono contento per loro ma anche per Lautaro che oggi mi è piaciuto tanto. Devono tutti proseguire così tappandosi le orecchie quando ci sono tanti elogi. Potenzialmente possono essere la coppia dell'Inter per altri 10 anni".

Situazione infortunati in vista di Dortmund?

"Sensi ha fatto il primo allenamento ieri, per di più nella squadra che doveva allenare i titolari. Era insensato oggi rischiarlo, domani si allenerà e vedremo se potrà essere pienamente disponibile. Ho recuperato Vecino, Asamoah mi preoccupa perché sta avendo un po' di problemi al ginocchio e dovremo essere molto attenti. D'Ambrosio quando corre non avverte problemi, quando calcia la palla sì: lo monitoreremo giorno per giorno"

20:51 termina la conferenza stampa