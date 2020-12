live Inter, D'Ambrosio: "Centrale o esterno? Con il mister mi esprimo al meglio. A prescindere"

13.20 - 220 presenze in nerazzurro. Danilo D'Ambrosio resta una certezza per l'Inter, pedina sempre importante nello scacchiere di Antonio Conte. A breve anche il difensore di Caivano dirà la sua alla vigilia della gara contro lo Shakhtar Donetsk a San Siro. Segui la diretta su TuttoMercatoWeb.com

13.30 - Iniziata la conferenza stampa di Danilo D'Ambrosio

C'è rammarico nel non essere più arbitri del vostro destino? - "C'è, ma dobbiamo fare tre punti e non avere nessun rimpianto al fischio finale. Conta solo questo"

Ti trovi meglio da centrale o da esterno come l'anno scorso? - "Il mister ti dà la possibilità di esprimerti al meglio. Per me la posizione non è un problema, conta l'obiettivo di squadra"

Da veterano, pensi che questa sia la squadra più forte da quando sei a Milano? - "Non si possono fare paragoni, non è giusto. Di sicuro mi sento di dire con estrema tranquillità che è cambiato il modo di lavorare e approcciarci a questa maglia. Convinto che si continuerà a crescere, c'è una mentalità vincente"

Avete incontrato lo Shakthar in agosto vincendo e dominando, all'andata quest'anno avete dominato senza vincere: come l'affronterete domani? - "Sarà una partita a se, piena di ostacoli, ogni volta quando è calata la concentrazione ci hanno sorpresi, quindi dovremo dare il massimo e non avere, come detto, nessun rimpianto alla fine"

13.44 - Terminata la conferenza stampa di Danilo D'Ambrosio