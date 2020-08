LIVE TMW - Inter, è il giorno della verità: oggi l'incontro fra Antonio Conte e Steven Zhang

live Inter, è il giorno della verità: oggi l'incontro fra Antonio Conte e Steven Zhang

Antonio Conte e Steven Zhang, faccia a faccia uno davanti all'altro. Giornata fondamentale quella di oggi per il futuro dell'Inter, col presidente ed il tecnico che si incontreranno per mettere i puntini sulle i e per capire se esistono ancora le condizioni per andare avanti insieme dopo il secondo posto e la finale di Europa League raggiunti quest'anno e, soprattutto, i tanti sfoghi a mezzo stampa dell'ex ct. Una giornata con tante sfumature e ancor più soluzioni possibili, che potrete seguire in presa diretta grazie al live di TMW.

11.40, Ausilio arriva in sede - Poco dopo l'uscita di Marotta dalla sede, in Viale della Liberazione è arrivato anche Piero Ausilio. Movimenti che sarebbero normali in una giornata standard ma che risultano degni di nota visto l'imminente incontro fra Antonio Conte e Steven Zhang. A riportarlo è FcInterNews.

11.28, Marotta lascia la sede - Dopo poco più di mezzora dal suo arrivo, l'ad sport nerazzurro Beppe Marotta ha lasciato la sede di Viale della Liberazione a bordo di un taxi. Ricordiamo che all'incontro fra Steven Zhang e Antonio Conte, almeno inizialmente, non è prevista la presenza di Marotta e Ausilio.

11.23, Petrachi se salta Ausilio? Il quotidiano Tuttosport dà seguito alle anticipazioni di ieri e rilancia il nome di Gianluca Petrachi come possibile prossimo ds dell'Inter. Piero Ausilio ha ricevuto una ricca offerta dalla Roma e nonostante l'ottimo rapporto col presidente Steven Zhang potrebbe lasciare l'Inter. Il tutto sembra comunque legato a Conte, in caso di permanenza del tecnico (il cui feeling con Ausilio viene definito sottozero) l'uomo mercato nerazzurro potrebbe essere sostituito proprio da Petrachi, lui sì vicino al tecnico leccese. Ecco, proprio Petrachi, in uscita dalla Roma, potrebbe essere quel parafulmine che Conte ha invocato durante gli ultimi mesi.

11.03, In caso di addio si arriverà a esonero, dimissioni o accordo per la buonuscita? Il Corriere dello Sport prova a disegnare i vari scenari che potrebbero emergere del confronto odierno. E ribadisce ancora una volta come l'Inter non abbia alcuna intenzione di arrivare all'esonero per evitare di avere 3 allenatori a libro paga. Diverso il discorso se fosse Conte a rassegnare le dimissioni, ma difficilmente questa ipotesi potrà verificarsi. E allora, la strada più percorribile se dovesse consumarsi il divorzio sembrerebbe quella dell'accordo, della transazione per arrivare ad una buonuscita.

Ad oggi Conte guadagna 12 milioni netti all'anno per due anni, al lordo una cifra poco inferiore al doppio. Allegri, in caso di ok all'Inter, chiederebbe un ingaggio da circa 8 milioni a stagione, 15-16 al lordo. E l'idea dell'Inter è quella di concedere a Conte come buonuscita la differenza fra il suo stipendio lordo e quello eventuale di Allegri (2 mensilità, luglio e agosto, non rientrerebbero nel computo poiché già pagate). All'atto pratico, un indennizzo che prevederebbe circa 5-6 mensilità del suo attuale contratto.

10.33, Marotta arrivato in sede - Uno dei primi ad arrivare in Viale della Liberazione, nella sede dell'Inter, è stato Beppe Marotta, entrato a piedi pochi minuti fa. Il dg dell'area sport non prenderà parte, almeno inizialmente, al confronto fra Antonio Conte e Steven Zhang. Ma nel caso in cui il presidente nerazzurro dovesse riuscire a ricucire lo strappo e a creare i presupposti per andare avanti insieme, sia Marotta che Ausilio si unirebbero al tavolo della discussione.

10.16, Allegri pronto ed in attesa. Pochettino sullo sfondo - Detto dell'incontro odierno e della volontà del presidente Steven Zhang di provare a ricucire il rapporto con Antonio Conte, l'Inter non vuol farsi trovare impreparata e in vista del possibile divorzio ha già trovato gli eventuali sostituti. Il primo nome è quello di Massimiliano Allegri: l'ex Juventus ha già dato la propria disponibilità ai nerazzurri per un biennale, dando priorità alla panchina interista rispetto a quella del PSG. Intanto il livornese aspetta e segue gli sviluppi dall'Alta Badia. Sullo sfondo anche Mauricio Pochettino, tecnico rimasto a piedi dopo l'esonero dal Tottenham della scorsa stagione.

09.55, le tre richieste di Conte e le due di Zhang - Quali saranno le richieste di Antonio Conte e quali le risposte dell'Inter, nella persona di Steven Zhang? La Gazzetta dello Sport prova a raccontare nel dettaglio le posizioni e le prerogative delle due parti che oggi si vedranno per il confronto decisivo.

Per proseguire con entusiasmo il suo percorso all'Inter, Conte chiede sostanzialmente tre cose:

- più protezione mediatica, visto che nel recente passato si è sentito poco spalleggiato dai dirigenti

- più potere decisionale, cercando di snellire la catena di comando nerazzurra, anche in termini di tempi

- rinforzi top, ovvero creare un organico con innesti di qualità che permetta di dare l'assalto alla Scudetto

La proprietà risponderà a Conte e in caso di sviluppo positivo della discussione farà due richieste:

- il mercato ha dei paletti, i rinforzi saranno di qualità ma per ulteriori spese elevate (dopo Hakimi) servirà cedere qualche titolare

- comunicazione più soft, con uno stop ad uscite in stile post Bergamo o Colonia, quindi lesive della reputazione del club

09.42, il punto di Tuttosport - Per il quotidiano Tuttosport, quella che si è dato il presidente dell'Inter Steven Zhang è una mission impossible. Il gruppo Suning ha espresso molta preoccupazione per la situazione e soprattutto per il rischio di dover andare incontro ad una spesa fuori controllo per quel che concerne la panchina: in caso di addio a Conte, infatti, l'Inter avrebbe a libro paga l'ex ct con i suoi 12 milioni netti all'anno per due anni, Luciano Spalletti (9 milioni il costo per il club) e il nuovo tecnico, verosimilmente Massimiliano Allegri. Per questo, ma non solo, Zhang proverà a salvare quello che per il quotidiano è un rapporto in frantumi.

09.27, il punto del Corriere dello Sport - L'incontro, con ogni probabilità, si terrà all'interno della sede nerazzurra di Viale della Liberazione. E secondo il Corriere dello Sport il presidente Zhang non ha ancora abbandonato l'idea di riuscire a trovare il modo di ricomporre l'evidente frattura creatasi con Antonio Conte. Molto, in tal senso, dipenderà dall'atteggiamento di Conte e dalle sue eventuali richieste. Almeno inizialmente Beppe Marotta e Piero Ausilio resteranno estranei al confronto, venendo coinvolti se e solo se dovesse aprirsi uno spiraglio di pace e rinnovata collaborazione.

09.18, il punto della Gazzetta dello Sport - Oggi è il giorno della verità per il futuro della panchina nerazzurra con l'incontro fra Steven Zhang e Antonio Conte. Si registrano dei segnali di apertura e una riconciliazione, anche se gli strascichi dopo la finale di Colonia sono importanti. Tutto dipenderà dalle intenzioni del tecnico: se verrà appurato che non ci sono più le condizioni per continuare si passerà al discorso economico, cercando di risolvere la questione dei due anni di contratto ancora rimanenti. La proprietà dalla sua ha il "sì" di Massimiliano Allegri. In caso il rapporto Conte-Inter dovesse proseguire la conversazione si sposterà sul mercato e su come rinforzare la squadra: è già arrivato Hakimi, ma al tecnico non basta.