LIVE TMW - Inter, ecco Valentino Lazaro: al CONI per la seconda parte di visite

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Milano, Alessandro Rimi

12.11 - Lazaro al Coni: via alla seconda parte di visite - Valentino Lazaro è arrivato da pochi minuti al CONI a Milano per la visita di rito per ottenere l'idoneità sportiva. L'esterno ha già svolto i test presso la clinica Humanitas di Rozzano e dopo la seconda parte di visite firmerà il suo contratto con l'Inter (Clicca qui per approfondire la notizia!)

11.58 - Nel frattempo spunta Nainggolan - Tutti in attesa di Valentino Lazaro al CONI di Milano ed ecco spuntare Radja Nainggolan. Il centrocampista dell'Inter si è infatti presentato poco fa per la visita di rito per l'idoneità sportiva annuale (Clicca qui per approfondire la notizia!)

11.22 - Lazaro-Inter, le cifre dell'affare - L'esterno austriaco classe 1996 arriva dall'Hertha Berlino, con cui il club nerazzurro ha raggiunto un accordo sulla base di 25 milioni di euro comprensivi di bonus. Per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Nell'ultima stagione in Bundesliga con l'Hertha ha collezionato 31 presenze e 3 gol.

10.46 - Prime viste e idoneità - Valentino Lazaro è sempre più vicino a a vestire la maglia dell'Inter. Il giocatore, infatti, sta ultimando la prima parte delle visite mediche all'Istituto Humanitas di Rozzano. Al termine, fra circa mezz'ora, l'esterno austriaco classe 1996 farà tappa al CONI per l'idoneità sportiva.

10.04 - Via libera e parole dell'agente - Il via libera per l'arrivo di Valentino Lazaro in nerazzurro è arrivato mercoledì scorso al termine di un vertice in sede alla presenza della dirigenza dell'Inter e del tecnico con Pastorello, coinvolto anche nella trattativa per Romelu Lukaku, altro obiettivo di mercato. "Il ragazzo sicuramente è molto contento", queste le parole dell'agente - intercettato nella serata di ieri da TMW a Milano.

09.37 - Dopo Godin (a gennaio) e baby Agoumé, l'Inter è pronta a vivere un'altra settimana intensa sul mercato in entrata (e non solo). Oggi, infatti, è il "Lazaro Day", col giocatore che - arrivato ieri sera a Milano intorno alle 20 - si sottoporrà alle solite visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024. Segui il LIVE di Tuttomercatoweb.com con il racconto della giornata!