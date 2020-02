LIVE TMW - Inter, ecco Viviano: superati test d'idoneità al CONI

Premere F5 per aggiornare la pagina

L'Inter corre ai ripari. Con Samir Handanovic infortunato, il club nerazzurro che nel derby di Milano ha schierato tra i pali Daniele Padelli è pronto a ingaggiare un altro portiere. E all'indomani della vittoria per 4-2 contro il Milan ha avviato i contatti per mettere sotto contratto lo svincolato Emiliano Viviano. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

15.20 - Già oggi alla Pinetina? - Dopo aver superato i test d'idoneità, Emiliano Viviano - scrive l'Ansa - già oggi potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter.

14.20 -Test d'idoneità superati - Emiliano Viviano ha superato i test d'idoneità presso il CONI ed è pronto a chiudere l'accordo con l'Inter. Attualmente svincolato, il portiere classe '85 è a un passo dall'accordo con la società nerazzurra, che l'ha contattato a causa degli incerti tempi di recupero di Samir Handanovic.

10.12 - Domani Viviano atteso alla Pinetina - Emiliano Viviano e l’Inter, avanti tutta. Nella giornata di domani il portiere è atteso alla Pinetina, dove effettuerà alcuni test atletici e poi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno.

9.46 - Contatti in corso Viviano-Inter - Un nuovo portiere per l’Inter. Ad un passo Emiliano Viviano. Parti vicine, si va verso un’intesa fino a giugno. Contatti in corso. Nelle prossime ore sviluppi concreti e poi potrebbe arrivare la firma.