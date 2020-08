live Inter, Godin: "Le finali si giocano con il cuore. Vogliamo vincere"

Conferenza stampa di vigilia in vista della finale di Europa League per il difensore dell'Inter, Diego Godin, che parla della sfida contro il Siviglia, ultimo atto della competizione, in programma per domani alle ore 21 a Colonia. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com con le parole dell'uruguaiano.

17.01 - Inizia la conferenza stampa.

Ha giocato finali e vinto. Che consiglio dà ai compagni?

"Non consiglio niente, lavoro e cerco di fare tutto il possibile. Vogliamo tutti la stessa cosa: vincere. Per farlo dobbiamo fare tutto quello che abbiamo preparato e giocare con il cuore. Le finali si giocano così, anche con il cuore. La storia la scrive chi vince, dobbiamo scendere in campo per farlo".

Conosce il Siviglia: ha dato consigli al suo allenatore?

"Sì, ma non posso dirli (ride ndr)".

17.14 - Termina qui la conferenza stampa.