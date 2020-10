live Inter, Handanovic: "Quando prendi otto gol, per forza sei preoccupato"

Sei preoccupato dei troppi gol subiti? - "Quando prendi otto gol per forza lo sei. A prescindere il gol deve essere la vita, sia per l'attacco e sia per la difesa. Dall'altro lato comunque creiamo tanto e siamo molto più offensivi, così ci sta prendere più contropiede e situazioni pericolose"

Avete lavorato in maniera particolare sulla solidità? - "Non c'era tempo, ma conta vedere gli errori per poterli correggere. Sono fiducioso, siamo coerenti, possiamo avere tutti poi benefici come squadra. Di sicuro dovremo alzare il livello"

Per quanto ancora senti di poter dare il massimo da calciatore? - "Ho grandi motivazioni, sto bene, il calcio è tutto e finché voglio migliorare e competere sono qua. Sia di testa, sia di fisico posso ancora giocare"