Inter, Handanovic: "Questo è un punto di partenza. Penso a vincere dal primo giorno"

Presente nella conferenza stampa di vigilia della finale di Europa League contro il Siviglia anche il capitano dell'Inter, Samir Handanovic, che spera di alzare il suo primo trofeo in carriera con la maglia nerazzurra nella gara di domani a Colonia, con il fischio d'inizio fissato per le 21. Segui il live testuale di TuttoMercatoWeb.com con le parole dello sloveno.

17.09 - Inizia la conferenza stampa.

Prima finale, da capitano. Che sensazioni ha?

"Quando sono arrivato ho sempre puntato a giocarmi i trofei. Finalmente possiamo lottare per qualcosa di importante, questo deve essere un punto di partenza, deve diventare un'abitudine come 10-15 anni fa. L'Inter giocava sempre per Scudetto e coppe. Adesso siamo arrivati al punto dove ci possiamo giocare qualcosa di importante. Sono orgoglioso di essere oggi qua. Fin dal primo giorno volevo vincere".

Com'è stato il clima all'interno della squadra in queste settimane?

"Stiamo bene insieme come gruppo. Anche le vittoria ci aiutano a crescere e ci danno consapevolezza. Vogliamo correggere errori e siamo migliorati tanto. C'è la voglia di sacrificarci, sappiamo vincere le partite adesso e le capiamo. In questo abbiamo fatto passi avanti. Da inizio anno il gruppo è forte, solido e compatto".

17.16 - Termina qui la conferenza stampa.